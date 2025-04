Após rodada polêmica, CBF anuncia período de treinamento para árbitros e assistentes

Nesta terça-feira, a CBF anunciou que, a partir da próxima semana, a Comissão de Arbitragem receberá os árbitros e assistentes presentes no quadro do Campeonato Brasileiro para um período de treinamentos. Após uma polêmica rodada, que contou com árbitros de Sport x Palmeiras e Internacional x Cruzeiro afastados, a ação divulgada em fevereiro por Ednaldo Rodrigues entrará em vigor.

No próximo dia 14, segunda-feira, os árbitros irão se apresentar para uma série de atividades no Clube da Aeronáutica (CAER) e no Centro de Excelência da Arbitragem Brasileira (CEAB), no Rio de Janeiro.

"Vamos trazer todos os árbitros da Série A do Brasileiro, com os assistentes e toda a equipe de arbitragem, para o Rio na próxima semana. O objetivo é fazer todo o trabalho de campo, de mecânica de arbitragem, simulação de jogo com a nossa equipe de instrutores. Tudo que nós passamos para os árbitros nas últimas semanas, em teoria, em aulas online, teremos tudo isso na prática, para fazermos a especificidade, o alinhamento da teoria com a prática", afirmou o coordenador-geral da Comissão de Arbitragem, Rodrigo Cintra.

Partidas de futebol, com jogadores das categorias de base do futebol carioca, serão simuladas para a Comissão treinar os árbitros e assistentes. Toda a estrutura de VAR será montada no campo do CAER, recriando o cenário de partidas da elite do futebol brasileiro.

"Estamos antecipando a profissionalização da arbitragem, que começa com esse projeto piloto já na próxima semana. Como ex-árbitro de futebol, a gente entende que esse trabalho no campo é fundamental, como técnica de corrida, para o árbitro buscar posicionamentos, ângulos e decidir corretamente. Eles estarão treinando com jogadas realmente efetivas. Vamos trabalhar no campo para produzir resultados positivos", completou o coordenador-geral do CEAB, Alício Pena Junior.

Rodada polêmica e afastamentos

A CBF decidiu afastar as equipes de arbitragem de campo e VAR responsáveis pelas polêmicas partidas Internacional x Cruzeiro, no Beira-Rio, em Porto Alegre, e Sport x Palmeiras, na Ilha do Retiro, em Recife, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que aconteceram no último domingo.

Na vitória do Internacional por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, a arbitragem foi comandada por Marcelo de Lima Henrique, com os assistentes Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa, além do VAR Daiane Muniz e assistente de VAR Amanda Matias Masseira.

Já no jogo em que o Palmeiras venceu o Sport por 2 a 1, o árbitro foi Bruno Arleu de Araujo, com os assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha. O VAR foi dirigido por Rodrigo Nunes de Sá, com Diogo Carvalho Silva como assistente.