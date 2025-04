Ex-médico da seleção 'entrega' farras de R10: 'Me segura aqui de manhã'

Ex-médico da seleção brasileira e do Flamengo, José Luiz Runco falou sobre a sua relação de amizade com Ronaldinho Gaúcho e 'entregou' os pedidos do ex-jogador para ficar mais livre nas manhãs que sucediam as noites de farra.

O que aconteceu

Ele fazia as farras dele, mas dizia: 'Doutor, me segura aqui de manhã que de tarde eu tô dentro'. Nem precisava se preocupar. De manhã ele ficava no cantinho dele, fazia um trabalho menor, de tarde almoçava, ia para o treino, se dedicava... Nunca tive trabalho com ele

É um doce de menino. É amigo, é um cara que, além de jogar muita bola, era grupo. Tecnicamente não se discute, é um ser humano fantástico, agregador... Dr. Runco, ao podcast Basticast, em julho de 2024

Runco também defendeu Ronaldinho de eventuais críticas que ele já recebeu por questões extracampo.

Falam muita coisa. O ser humano, quando vê o outro crescer, fala muita coisa

Runco revelou havia encontrado Ronaldinho poucos dias antes da entrevista, em jogo beneficente. "Me abraçou, chorou, disse: 'Eu lhe devo muito'". Ao ser questionado pela entrevistadora o motivo da declaração de R10, Runco brincou: "É porque a gente segurava essas barras".

Ronaldinho e Runco trabalharam juntos tanto na seleção brasileira como no Flamengo. O ex-jogador defendeu o time rubro-negro entre 2011 e 2012 e disputou as Copas de 2002 e 2006.