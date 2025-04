Milly: Querem acabar com o futebol; daqui a pouco não pode driblar

A decisão da CBF de punir o jogador que subir na bola durante uma partida mostra que a entidade não tem como principal negócio o futebol, opinou Milly Lacombe, no UOL News.

A colunista apontou que a decisão parece mais uma tentativa da instituição de "adestrar o futebol". Na opinião de Milly, a CBF precisa rever suas decisões ou começar do zero.

No último sábado (5), a CBF enviou um ofício a todas as federações e clubes filiados, avisando que os árbitros estão orientados a mostrar cartão amarelo para jogadores que subirem na bola. Memphis, do Corinthians, e Soteldo, do Santos, são alguns jogadores que já fizeram o gesto para provocar os adversários.

Não pode mais subir na bola. A casa está caindo e a CBF está colocando um quadrinho para redecorar o lavabo. É isso o que está acontecendo. Não faz nenhum sentido isso. Há problemas tão grandes, e a CBF está tentando doutrinar, adestrar, disciplinar o futebol - mais regras, mais protocolos mais "não pode".

Não pode chutar a bandeirinha, não pode tirar a camisa, não pode subir na bola. Daqui a pouco não pode driblar. Se driblar para trás, se não for eficiente, se não for um conceito neoliberal de custo-benefício, está fora. Estão tentando acabar com o futebol. A CBF precisa acordar ou ser refundada. O negócio dela não é futebol.

Milly Lacombe

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.