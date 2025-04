'Quem você pensa que é?': Veja diálogo na treta entre Raphinha e assistente

A imprensa espanhola revelou o teor da discussão entre Raphinha e o assistente em um dos momentos de ira do atacante brasileiro no tropeço do Barcelona diante do Betis, pelo Espanhol. O time catalão só empatou por 1 a 1 em casa e perdeu a chance de se distanciar ainda mais do vice-líder Real Madrid, que havia perdido mais cedo.

O que aconteceu

Raphinha xingou o assistente depois de ele marcar um lateral a favor do Betis, e não do Barcelona (veja abaixo). O jornal catalão Mundo Deportivo descreveu as falas de Raphinha ao assistente Martínez Nicolás, baseadas em um vídeo divulgado pelo DAZN da Espanha.

Raphinha: É pra lá, caralho! O que você falou? Cala a boca você! Não me manda calar a boca, não vou calar. É a última vez que você me manda calar a boca. Quem você pensa que é? Filho da puta.

Assistente: Não grita comigo, não grita comigo!

Jude Bellingham mutters "fuck off" to himself in English, straight red + 3 game suspension.



Raphinha directly insults a ref's mother in Spanish, nothing. Wild how Spanish refs are fluent in English but suddenly struggle understanding their own language pic.twitter.com/dNBOmgnCWp -- John H O N E S T Y (this is my only account) (@JohnHonesty__) April 6, 2025

A revolta de Raphinha com o assistente não ficou só nos 90 minutos. Após o apito final, o brasileiro foi andando na direção do bandeirinha, reclamando com muita rispidez. Houve também muita reclamação contra o árbitro Gil Manzano. A bronca do jogador, que começou poupado e entrou na etapa final, foi pelo tempo de acréscimo e por decisões da arbitragem.

Raphinha também foi contido pelo próprio técnico do Barça. Hansi Flick interveio e segurou o atacante, impedindo que ele chegasse mais perto do árbitro assistente. O treinador tentou acalmar o camisa 11, que precisou se desvencilhar da contenção.

O brasileiro voltou a contestar a arbitragem na saída do gramado e foi empurrado pelo goleiro Ter Stegen, que está se recuperando de grave lesão e não jogou. Vestindo roupas comuns enquanto ainda segue afastado, o alemão também se pôs entre Raphinha e o bandeirinha, mandando o atacante para o túnel do vestiário aos empurrões (veja abaixo).

Raphinha pushing his own teammate and the Betis players? imagine if it was pic.twitter.com/IRgVKJzD5g -- (@idoxvi) April 5, 2025

A "escolta" do treinador e do goleiro impediu que Raphinha fosse punido por reclamação. O árbitro Gil Manzano não deu cartão nem relatou o episódio na súmula do jogo de sábado (5), ainda de acordo com o jornal catalão Mundo Deportivo.

O brasileiro é o principal jogador do Barcelona na temporada. O camisa 11 marcou 13 gols e deu dez assistências na campanha que vem rendendo a liderança isolada no Espanhol. Faltando oito rodadas para o fim, o Barça tem 67 pontos, quatro a mais do que o Real.

O Barcelona volta a campo nesta quarta-feira (9) para enfrentar o Borussia Dortmund, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. O duelo acontece às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Montjuic.