América de Cali x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

A Copa Sul-Americana segue a todo vapor. Na noite desta terça-feira, o Corinthians visita o América de Cali, da Colômbia, em compromisso válido pela segunda rodada do Grupo C do torneio. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Santiago de Cali (COL).

Os dois clubes tiveram inícios opostos na Sul-Americana. O Corinthians começou com um tropeço em casa e perdeu para o Huracán, da Argentina, por 2 a 1. Já o América de Cali estreou com o pé direito e venceu o Racing, em solo uruguaio, por 3 a 1.

Com o resultado na primeira rodada, assim, o Timão precisará ir atrás dos três pontos na Colômbia para se manter na briga pela classificação direta às oitavas de final. Na Sul-Americana, somente o primeiro colocado do grupo vai direto ao mata-mata, enquanto o segundo disputa um playoff contra um dos terceiros colocados vindos da Libertadores.

A situação do Grupo C, neste momento, é a seguinte: o América de Cali lidera, com três pontos. O Huracán, com a mesma pontuação, é o vice-líder. Já o Corinthians, sem pontos, é o terceiro, enquanto o Racing, também zerado, amarga a lanterna da chave.

Em função da classificação do grupo, o técnico Ramón Díaz vive um dilema entre poupar ou não seus principais jogadores. Contudo, pela sequência desgastante de jogos, existe a possibilidade de que o treinador mande a campo um time alternativo, como no empate em 1 a 1 contra o Bahia recentemente.

? Segunda rodada da CONMEBOL Sudamericana! ? Nesta terça (8), o Timão enfrenta o América de Cali (??), fora de casa. ??#VaiCorinthians pic.twitter.com/VU6R3GOr0a ? Corinthians (@Corinthians) April 7, 2025

Fato é que a comissão técnica do Corinthians terá que lidar com seis desfalques de peso, que estão no DM. São eles: o atacante Memphis Depay (trauma no tornozelo direito), os meias Igor Coronado (trauma no ombro esquerdo) e Rodrigo Garro (tendinopatia patelar do joelho direito), o goleiro Hugo Souza (lesão na coxa direita), e os defensores Gustavo Henrique (incômodo na coxa direita) e Angileri (lesão muscular na coxa esquerda).

Embora tenha ausências importantes, o Timão chega confiante para o confronto em Cali. A equipe alvinegra vem de uma grande vitória sobre o Vasco, por 3 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, quem brilhou foi Memphis, que não viajou à Colômbia.

Do outro lado, o América de Cali vem de uma derrota para o Once Caldas no Campeonato Colombiano. O técnico Jorge da Silva parece priorizar a Sul-Americana, já que optou por mandar a campo um time reserva e viu sua equipe ser superada por 3 a 0 fora de casa.

Para o embate diante do Corinthians, o América de Cali terá força máxima. O único desfalque da equipe é o goleiro Joel Graterol, que se recupera de grave contusão no joelho.

FICHA TÉCNICA



AMÉRICA DE CALI-COL X CORINTHIANS

Data: 08 de abril de 2025, terça-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali (Colômbia)



Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)



Assistentes: Jorge Urrego e Tulio Moreno (VEN)



VAR: Juan Soto (VEN)

AMÉRICA DE CALI: Jorge Soto; Candelo, Jean Pestaña, Brayan Medina e Marcos Mina; Balanta e Carrascal; Cristian Barrios, Quintero e Vergara; Holgado.



Técnico: Jorge da Silva

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Léo Maná, Cacá (João Pedro Tchoca), André Ramalho e Matheus Bidu (Hugo); Raniele, Maycon, Alex Santana e Bidon (Héctor Hernández); Romero e Talles Magno (Yuri Alberto).



Técnico: Ramón Díaz