Neymar posta mensagem à família de Izquierdo: 'Muita força'

O brasileiro Neymar usou as redes sociais para desejar força a familiares e amigos de Juan Izquierdo, que morreu nesta terça-feira (27).

O que aconteceu

Imagem: Reprodução/Instagram @neymarjr

Neymar repostou a publicação da morte de Izquierdo pelo Nacional-URU em seus stories e escreveu uma mensagem em espanhol: 'Mucha fuerza a la familia y amigos. Traduzindo para o português: 'muita força à família e amigos'.

Luis Suárez, De la Cruz e uma série de outros jogadores, clubes e entidades têm se manifestado nas redes sociais em comoção à morte do atleta de 27 anos.

A CBF, por exemplo, decretou um minuto de silêncio para todos os jogos desta quarta-feira (28) para homenagear o zagueiro.

Morte encefálica

Izquierdo sofreu uma arritmia seguida de parada cardíaca na última quinta-feira (22). Nesta terça (27), o Nacional anunciou a morte do jogador, que teve morte encefálica.

Ele estava internado na UTI no Hospital Israelita Albert Einstein. O zagueiro caiu sozinho no gramado do MorumBis durante o jogo contra o São Paulo, pela Libertadores, e precisou ser reanimado mais tarde.

Ele foi atendido por médicos dos dois times no gramado e deixou o estádio de ambulância. O atleta chegou ao hospital em parada cardíaca, e manobras de ressuscitação foram feitas. Um desfibrilador também foi usado.

O quadro do jogador piorou no último domingo, com "progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana". Ele passou por cuidados intensivos neurológicos e estava respirando por meio de ventilação mecânica.