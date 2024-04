Casares recebe críticas por "liberar comentários" em rede social após vitória do São Paulo

Depois de um momento de crise, o São Paulo ganhou um alívio ao conquistar duas vitórias seguidas na temporada - contra Atlético-GO e Barcelona, do Equador. Para o presidente Julio Casares, a pressão também diminui pela estreia positiva do técnico Luis Zubeldía. No entanto, alguns torcedores cobraram o dirigente nas redes sociais.

Os são-paulinos citaram que Casares fechou os comentários em seus posts no Instagram durante a fase ruim da equipe. Isso ocorreu depois do dia 3 abril - data em que começaram as cobranças mais fortes sobre o técnico Thiago Carpini pela eliminação no Paulistão e a estreia com derrota na Libertadores para o Talleres, da Argentina.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julio Casares (@juliocasares_sp)

"Ganhou: ativa os comentários. Estamos vendo, presidente. Não queremos que seja omisso nos momentos ruins, não! Tem que ser presente sempre, em todos os sentidos", reclamou um torcedor.

"Apenas deixe aberto os comentários na vitória e nas derrotas! Críticas construtivas são primordiais para crescimento! E reconhecer os erros também!", completou outro internauta.

Na vitória desta quinta-feira, Casares não esteve no Equador e publicou uma foto ao lado da namorada - a atriz Mara Carvalho - na cidade de Ourinhos, interior paulista, comemorando o resultado positivo do São Paulo.