Olímpiadas de Paris: três nadadores brasileiros estão garantidos nos jogos

Nesta segunda-feira, os nadadores Guilherme Costa, Gabrielle Roncatto e Maria Fernanda Costa garantiram vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. As classificações foram asseguradas após o primeiro dia de de disputa da Seletiva Olímpica - Troféu Brasil de Natação, no CDA da Aeronáutica, no Rio de Janeiro. Os atletas são os primeiros brasileiros do esporte garantidos no torneio.

Guilherme Costa, destaque da Natação do Brasil nas últimas temporadas, já possuía o índice pela salvaguarda e voltou a ter um tempo de 3:46.90, abaixo da marca necessária para carimbar a vaga nos Jogos Olímpicos.

"Gostaria de ter nadado um pouco melhor. De manhã, me senti bem. Preciso ver quanto passei, mas sei que estou em uma fase de treino bastante forte para os Jogos Olímpicos. É lá que tenho que nadar rápido e com certeza vou estar bem", afirmou Guilherme.

Gabrielle Roncatto e Maria Fernanda Costa, assim como Guilherme, também já tinham o índice feito nas competições em salvaguarda da CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos).

"Eu me senti bem. Não é o meu melhor, mas eu estou muito feliz de ter feito o índice novamente. É uma prova que a gente está botando no nível muito competitivo mundialmente, então isso significa que a natação feminina tem evoluído muito e isso me deixa muito feliz", disse Maria Fernanda, que nadou para o índice com 4:06.11.

"Eu esperava ir um pouquinho melhor. Eu queria ter nadado também pra baixo do índice, mas é o que a Mafe falou: é respeitar o processo, respeitar as fases de treinamento e focar pra representar da melhor forma o Brasil em Paris", explicou Gabrielle.