Cássio recusou jogo de despedida do Corinthians e se vê saindo pela "porta da frente"

Um dos maiores ídolos do Corinthians, Cássio se despediu do clube de maneira singela. O goleiro decidiu encerrar a sua trajetória de mais de 12 anos no Timão com uma simples entrevista coletiva no CT Dr. Joaquim Grava, no último sábado.

O presidente do clube, Augusto Melo, se fez presente no evento e disse que pensou em outras formas de dar adeus ao arqueiro. O Corinthians tinha ideia de promover uma série de tributos no jogo contra o Botafogo, que aconteceria no domingo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, mas a rodada foi adiada em razão da tragédia causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Sem calendário, a diretoria propôs a Cássio uma partida festiva como forma de despedida, mas o goleiro recusou. Ele acredita que estes tipos de amistosos geralmente acontecem para atletas que estão se aposentando, e o camisa 12 não quer passar a imagem de que está pendurando as luvas. Pelo contrário, ele crê que ainda pode render em alto nível.

"Tudo acontece quando tem que acontecer. Vejo que muitas pessoas falam de sair no fim do ano, fazer um jogo de despedida, mas para mim está ótimo isso. Jogo de despedida é para quem vai se aposentar, na minha opinião. Fiz uma foto com todos os funcionários do clube, os filhos deles vieram. No último jogo a torcida cantou meu nome, foi maravilhoso. Pedi para o presidente que fosse assim mesmo, uma coletiva. Estou super feliz por tudo o que vivi aqui. Não sou vaidoso, não preciso de muitas coisas", justificou o ídolo.

Embora tenha antecipado a rescisão de seu contrato de maneira amigável, Cássio acredita que está saindo do Timão pela "porta da frente". Segundo o goleiro, ele sentiu que estava no momento de encerrar seu ciclo no Corinthians e, se assim não fizesse, estaria sendo "desonesto" com a instituição.

"Eu não tenho a menor dúvida que saio pela porta da frente. Saio bem, em paz, com a sensação de dever cumprido. Não teve atrito nenhum com a diretoria ou ninguém. Enquanto estive aqui, todos dessa gestão foram sempre muito bacanas comigo. Quando a gente sai em paz, é que foi tudo muito bem acordado", analisou o goleiro.

"Eu tentei honrar essa camisa em todo o tempo que estive aqui. Procurei ser o mais honesto. Ter respeito pela instituição. Eu estar vindo aqui encerrar meu ciclo mostra respeito pela clube. Eu vejo que se ficasse ou renovasse meu contrato, não estaria sendo honesto. Esse era o momento de encerrar. Alegre, feliz. Queria sair bem, com essa festa. Estar aqui hoje é muito gratificante para mim. Eu sonhei em um dia sair e estar com a sala cheia", acrescentou.

O Corinthians ainda tinha pendências financeiras a serem resolvidas com Cássio. Questionado se o clube sanou os débitos, o arqueiro não entrou em detalhes, mas garantiu que tudo foi resolvido "tranquilamente".

"Essa situação foi muito bem gerida pelo presidente, pelo Fabinho, e toda a diretoria. Não seria um problema, nunca foi. Eu nunca vim aqui falar sobre questões financeiras do Corinthians. Mas foi tudo bem resolvido, é uma parte que os meus empresários cuidaram. Foi tudo resolvido e feito tranquilamente", afirmou.

A trajetória de Cássio no Timão foi marcada por momentos gloriosos que renderam nove títulos e inúmeras histórias brilhantes na carreira do arqueiro. Ele ergueu as taças da Libertadores e Mundial (2012), Paulistão (2013, 2017, 2018 e 2019), Recopa Sul-Americana (2013) e do Campeonato Brasileiro (2015 e 2017).

O camisa 12 encerra esta passagem pelo clube do Parque São Jorge com 712 jogos disputados. Desta maneira, o ídolo é o segundo atleta que mais vestiu as cores preta e branca do Corinthians nos gramados, só atrás de Wladimir (806). Foram 316 vitórias, 217 empates e 179 derrotas debaixo das traves alvinegras.

Cássio agora deve assinar por três anos com o Cruzeiro. Ele é aguardado na próxima semana em Belo Horizonte para fechar com a Raposa e iniciar um novo desafio em sua carreira.