Do zelo à revolta: Organizadas do Fla dão as costas a Gabigol após polêmica

Do UOL, no Rio de Janeiro

Um sentimento de revolta e decepção. É desta maneira que as organizadas do Flamengo têm encarado o episódio polêmico de Gabigol com a camisa do Corinthians após a postura de proteção e carinho que tiveram quando o atacante estava suspenso por doping.

O que aconteceu

As organizadas rubro-negras decidiram defender Gabigol tão logo ele foi punido. Uma rede de solidariedade tomou conta na arquibancada com bandeiras, adesivos e diversas homenagens ao jogador nas partidas e na Internet.

Gritos de "Gabigol voltou" ecoaram desde seu retorno aos gramados, no dia 1º de maio. Até aqui foram quatro jogos e, mesmo sem marcar gols e com atuações discretas, o atacante não tinha perdido o prestígio e suas entradas em campo foram motivo de festa dos torcedores.

A predileção por Gabigol respingou até mesmo em Pedro, que apesar de ser o artilheiro do time na temporada e viver uma de suas melhores fases da carreira, chegou a ouvir vaias, muito por causa do apreço dos rubro-negros por Gabriel.

A foto de Gabigol com a camisa do Corinthians caiu como uma bomba nas organizadas. Elas se reuniram e decidiram, em conjunto, repudiar com veemência o episódio e apoiar a decisão da diretoria de retirar a camisa 10 do jogador.

Gabigol, inclusive, já foi fortemente xingado na partida de basquete entre Flamengo e Bauru neste sábado (18). As organizadas cantaram uma música que se iniciava com um palavrão e terminava com "o meu Flamengo não precisa de você".

Protestos também estão programados para Manaus. Na quarta-feira (22) o Flamengo enfrenta o Amazonas, na Arena da Amazônia, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Organizadas classificam situação como "canalhice"

As organizadas do Flamengo emitiram uma nota oficial e classificaram o ato de Gabigol como "canalhice". Assinam o comunicado as seguintes torcidas: Raça Rubro-Negra, Torcida Jovem do Flamengo, Urubuzada, Fla Manguaça, Império Rubro-Negro e Nação 12.

Outras expressões foram utilizadas para a atitude, tais como "inacreditável" e "desonesta". Também avaliam que Gabigol — rebaixado ao status de Gabriel para os mesmos — foi um "exemplo do que não ser" como camisa 10 do Flamengo.

Veja a íntegra da nota oficial

"Com perplexidade e revolta tomamos conhecimento da bizarra situação do Gabriel, antes Gabigol, com a camisa de um dos principais rivais nacionais.

Sabemos que no futebol jogadores, muitas das vezes, mudam de clubes uma quantidade de vezes. Porém nada, mas absolutamente nada, justifica a canalhice de uma situação dessas, principalmente do jeito "aleatório" e naturalizado da parte dele que foi. É uma atitude inacreditável e desonesta. Uma apunhalada nas costas do clube que o deu o grande status que possui, depois de ser chamado de "Gabi sem golo" e "Gabighost". De uma Nação que sempre o promoveu e, muito mais do que isso, se solidarizou e o apoiou em seu momento mais delicado da carreira, sendo que, para piorar ainda, tudo isso foi ontem.

O Manto que Zico usou tem realmente um peso que pouquíssimos podem compreender. Principalmente, quem nem o respeita.

Na nossa história, temos jogador que decidiu campeonato 2 dias após cirurgia de apendicite, como Moderato. Temos um Leandro, que no auge de sua carreira na seleção brasileira, renovou contrato com o Flamengo sem nem ler, porque o que importava era jogar no Flamengo. Temos motivos de sobra, além de muito amor próprio e noção da grandeza do nosso clube, que mesmo conquistando Libertadores após um longo jejum, sendo bicampeão também fazendo gol, NINGUÉM pode nos trair dessa forma.

Por fim, manifestamos apoio à decisão da diretoria do clube, que foi certeira nas punições também, que fique de exemplo para quem for vestir o manto. Principalmente, a camisa 10, que Gabriel Barbosa foi o exemplo do que não ser.

ACIMA DE TUDO RUBRO-NEGRO!"