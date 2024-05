3 cirurgias e 2 anos sem jogar: Ex-xodó de Ceni luta para voltar ao futebol

Muitos dizem que ele abandonou o futebol, mas isso não só não é verdade como incomoda o meia Felipe Araruna, de 28 anos.

Cara não é verdade, nunca dei depoimento nenhum disso, mas a galera gosta dessas coisas e eu nunca fui um cara de exposição. Eu tive três cirurgias no joelho depois que fui para a Inglaterra.

Foi assim que Araruna respondeu a primeira tentativa de contato do UOL. O meia entrou em campo pela última vez no dia 8 de janeiro de 2022, mais de dois anos atrás, pelo Reading (ING). Revelado pelo São Paulo, Araruna foi xodó de Rogério Ceni no clube e chegou a se transferir para o Fortaleza a pedido do ex-goleiro.

Justamente depois do empréstimo ao Leão, em 2019, Araruna acertou sua ida à Inglaterra, mas foi ao chegar no país que o pesadelo começou: lesões gravíssimas uma atrás da outra.

Meus últimos anos de contrato na Inglaterra foram complicados pelo fato de eu ter duas lesões sérias de joelho que me levaram a passar por cirurgia nos dois casos e me tirou muito tempo de campo. Hoje estou livre no mercado, meu contrato acabou em setembro de 2022, mas fiquei até terminar o tratamento da minha lesão.

Ainda estou fazendo processo de fisioterapia e alguns testes. Não quero passar por isso de novo. Cada corpo tem uma adaptação ao processo cirúrgico e recuperação, mesmo que tenha um protocolo de reabilitação. No meu caso, a última me levou mais tempo. Hoje, meu foco é única e exclusivamente ficar 110% para que eu não tenha mais nenhum tipo de lesão séria na minha trajetória. Para quem já sofreu com cirurgia de joelho, sabe o quão difícil é uma recuperação e o recomeço. No meu caso foram três, todas em curtos espaços de tempo depois de sair de um processo de recuperação.

Araruna foi revelado pelo São Paulo como grande promessa Imagem: Getty Images

Em três anos na Inglaterra, Araruna mal conseguiu entrar dez vezes em campo, sempre atrapalhado rapidamente por lesões graves. Agora, ele só quer voltar aos gramados quando tiver o mínimo de chance possível de voltar a se lesionar.

Se manter durante esse período não foi problema para o jogador devido ao planejamento. Estudioso, Araruna sempre investiu seu dinheiro para não passar por dificuldades.

Sempre tive a cabeça muito boa em relação a alocar meu dinheiro e construir uma carteira de investimento que pudesse me sustentar em qualquer momento da minha vida. Sempre gostei do mercado financeiro e investimentos. Dedicava parte do meu tempo estudando isso. Além de sempre ter pessoas ao meu lado que me ajudavam e incentivavam nisso.

Confira outras respostas de Felipe Araruna em entrevista ao UOL.

Propostas

Tive algumas ofertas, mas ainda estava em processo de recuperação. Minha última cirurgia foi no final de dezembro de 2022 (ligamento cruzado anterior + sutura menisco). Voltei para o Brasil e faço minha recuperação por aqui com pessoas em que confio e conhecem muito bem meu corpo. E também pelo fato de minha casa, família e amigos estarem por aqui. Eu sou de São Paulo.

Futuro

Sempre tive o sonho de atuar fora do Brasil, e depois da experiência na Inglaterra, acho que meu futebol se encaixa mais fora do Brasil do que aqui. E minha preferência continua sendo exterior. Acho que existem clubes em que meu perfil encaixaria mais, e depois de alguns problemas cirúrgicos, apesar de estar bem, é necessário um olhar específico e um trabalho com paciência para essa volta.

Se não for o futebol...

Sempre fui um cara aberto a outras oportunidades. A vida do atleta profissional acaba sendo curta, então sempre busquei me preparar, conhecer e até vivenciar investimentos e experiências em outros negócios. E sigo da mesma maneira, sempre disponível para novas oportunidades e também de aprender em novos mercados.