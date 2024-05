Nadadora mira útimo desafio antes de Paris após ter sido voluntária no RS

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Viviane Jungblut, passo a passo, retorna à rotina. Após ajudar nos resgates em meio às enchentes no Rio Grande do Sul, a nadadora do Grêmio Náutico União está no Rio de Janeiro em preparação para a próxima etapa da Copa do Mundo de Águas abertas, mas não esquece o que viveu nas últimas semanas.

Estamos indo um dia de cada vez. O importante é todo mundo estar bem, em segurança para retomarmos a nossa rotina aos poucos e ajudar a reconstruir a nossa cidade. Penso isso e continuo ajudando, mesmo de longe.

Ajuda às vítimas

Viviane Jungblut esteve na linha de frente na ajuda às vítimas das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. Ela auxiliou as pessoas que chegavam ao ginásio do GNU, que foi utilizado como abrigo.

O voo em que a nadadora estava foi um dos últimos a conseguir pousar Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. O local foi um dos mais tingidos, está fechado e tem previsão de abertura apenas em setembro.

Estávamos em Itajaí, na segunda etapa do Brasileiro de Águas Abertas, víamos as notícias e já impactava. Mas ainda não tínhamos a dimensão total do que estava acontecendo. Estávamos em um dos últimos aviões que conseguiu pousar. Sobrevoar a nossa cidade foi um sentimento de muita tristeza e angústia. Quando fomos andando pela cidade, fomos tendo noção, e as coisas só pioraram.

O GNU recebeu cerca de 300 pessoas que ficaram sem moradia. Dentre elas, alguns atletas e funcionário.

"Voltamos de viagem na sexta-feira e, no sábado de manhã, o clube ainda não era um local de abrigo. Logo depois, chegou o primeiro caminhão com as doações de colchões e nem pensamos duas vezes: nos prontificamos a ajudar e organizar todo o ginásio para receber as pessoas que estavam precisando", disse.

É difícil focar 100% nos treinos diante de uma situação como essa. Na semana passada, estávamos tentando nos desdobrar como dava e fazer a nossa parte, ajudar como conseguíamos. Às vezes a gente acha que vai ser pouco, mas se todo mundo fizer a sua parte e der ali 1% de colaboração, com certeza podemos ajudar muita gente

A atleta desistiu de participar da Seletiva Olímpica da natação. Ela tem vaga garantida em Paris-2024 para as Águas Abertas.

"É sempre difícil tomarmos a decisão de abrir mão de alguma competição, de perder treino. Estamos sempre tão focado no nosso objetivo, ainda mais em um ano nem importante, que é o ano olímpico. Mas devido à toda a situação, acredito que foi a decisão mais assertiva que poderíamos tomar no momento", disse.

Viviane se prepara para participar da Etapa da Copa do Mundo de Águas abertas, que acontece na Itália, dias 24 e 25 de maio. O Rio de Janeiro foi o local escolhido para a preparação por causa da logística.

"Infelizmente, as coisas na nossa cidade e no nosso Estado, não tem muita previsão de melhora. Temos uma etapa importante da Copa do Mundo, na Itália, e junto com o meu treinador e com o Comitê Olímpico do Brasil, que tem me dado todo o apoio nessa fase tão difícil, decidimos que viria para o Rio de Janeiro. É a nossa última competição antes dos Jogos Olímpicos, que está servindo de preparação, mas não foi uma decisão fácil", ressaltou.