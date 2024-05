Melhor da temporada, zagueiro pode render mais R$ 32 milhões ao Corinthians

O zagueiro Murillo, ex-Corinthians, foi eleito melhor jogador do Nottingham Forest na temporada 2023/2024 em eleição dos torcedores do clube. Na mira de vários times na Europa, ele ainda pode render R$ 32 milhões ao Timão.

O que aconteceu

Em seu perfil oficial, o Nottingham Forest parabenizou Murillo, eleito melhor jogador da temporada. Diversos torcedores comentaram as publicações nas redes sociais pedindo a permanência dele no clube.

Mas tal situação dificilmente vai acontecer, pois o atleta de 21 anos é um dos principais ativos da equipe no mercado da bola. Vale lembrar que o clube foi punido com perda de pontos na atual temporada em razão do fair play financeiro.

His name?s Murillo, and he?s your 2023/24 Player of the Season.



pic.twitter.com/XFlUgTw2QY ? Nottingham Forest (@NFFC) May 18, 2024

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, Murillo está nos planos de PSG, da França, Barcelona, da Espanha, Arsenal, Newcastle, Chelsea e Liverpool, todos da Inglaterra.

Ainda segundo a publicação, o clube estaria disposto a aceitar a saída do atleta por aproximadamente 50 milhões de libras (R$ 324,3 milhões na cotação atual). Como o Corinthians manteve 10% de uma futura negociação quando finalizou a venda dele, ficaria com 5 milhões de libras (R$ 32,4 milhões na cotação atual).

A saída do zagueiro aconteceu em agosto do ano passado. Segundo informou o Timão, o negócio foi fechado por 12 milhões de euros, podendo chegar a 14 milhões de euros com gatilhos de aproveitamento.