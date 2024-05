Premier League: O que City e Arsenal precisam fazer para conquistar a taça

A última rodada da Premier League vai ser disputada neste domingo (19), com todos os jogos às 12h (horário de Brasília). Manchester City e Arsenal têm chances de título e prometem brigar até o último minuto pela conquista.

Manchester City: basta vencer

Para conquistar o tetracampeonato da Premier League de forma consecutiva, o Manchester City precisa de uma vitória simples contra o West Ham, no Ettidad Stadium. Os Citizens entram em campo com 88 pontos contra 86 do Arsenal.

Caso empatem ou percam o jogo, os comandados de Guardiola ainda podem ser campeões, desde que o Arsenal não vença o Everton.

Arsenal: tem que vencer e secar

Para voltar a vencer a Premier League após 20 anos (seu último título foi na temporada 2003/2004), é obrigatório aos Gunners uma vitória contra o Everton, no Emirates Stadium. Se empatar ou perder, não têm chances de superar a pontuação do City, independente do resultado em Manchester.

Uma vitória combinada com derrota do time de Haaland e companhia garante a conquista em pontos (89 contra 88). Caso o triunfo do Arsenal chegue combinado com empate do adversário pela taça, ambos ficariam com 89 pontos, mas neste caso o Arsenal leva o título graças ao saldo de gols. O Arsenal entra em campo com saldo 61 contra 60 do City.