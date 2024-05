Manchester City x West Ham: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Inglês

Manchester City e West Ham se enfrentam neste domingo (19), às 12h (de Brasília), pela 38ª rodada do Campeonato Inglês.

A partida terá transmissão da ESPN (TV fechada) e do Star+ (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

City depende apenas de si para ser campeão. Uma vitória garante o tetracampeonato consecutivo. Em caso de empate, o Arsenal não pode vencer o Everton em jogo que acontece em mesmo dia e horário.

Time de Guardiola tem 88 pontos, contra 86 do Arsenal. As duas equipes são as únicas com chance de levantar a taça neste fim de semana.

Já o West Ham é o nono colocado e não tem aspirações no campeonato. O clube não tem chance de se classificar para as competições europeias.

Manchester City x West Ham - Campeonato Inglês

Local: Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra

Data e horário: 19 de maio de 2024, às 12h (de Brasília)

Transmissão: ESPN e Star+