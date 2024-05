Neymar e CR7 se encontram durante luta de Fury na Arábia; assista

Neymar e Cristiano Ronaldo trocaram algumas palavras durante a luta entre Oleksandr Usyk e Tyson Fury, em Riad, na Arábia Saudita. Os dois marcaram presença na Kingdom Arena neste sábado (veja mais abaixo).

O que aconteceu

Cristiano Ronaldo estava sentado ao lado do boxeador britânico Anthony Joshua, AJ, quando foi recebido pelo atacante brasileiro.

CR7 e Neymar trocaram algumas palavras momentos antes do início da luta, vencida por Usyk. É possível ver Cristiano perguntando se Neymar "já está bem".

Neymar está em fase final de recuperação de uma grave lesão no joelho. Segundo o jornal Al Riyadiah, ele deve voltar a treinar com o restante do grupo na pré-temporada do time, em julho.

O brasileiro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e do menisco em derrota da seleção brasileira para o Uruguai, em outubro do ano passado, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Sem Neymar, o Ah-Hilal conquistou o título do Campeonato Saudita pela 19ª vez, com direito ao recorde mundial de 34 vitórias consecutivas.