Efeito Zubeldía? São Paulo lidera estatísticas do Brasileirão desde chegada do argentino

O São Paulo vem em uma crescente desde a chegada do técnico Luis Zubeldía. O clube está invicto sob o comando do argentino e vem apresentando ótimos números dentro de campo.

Desde a chegada do treinador, aliás, o Tricolor lidera algumas estatísticas do Campeonato Brasileiro. O time é o primeiro em gols marcados (13), saldo de gols (+9), grandes chances de gol (21), vitórias de virada (três), em menos grandes chances cedidas por jogo (0.7) e o segundo em posse de bola (63.6%), segundo dados do Sofascore.

Zubeldía soma sete partidas no banco de reservas do São Paulo. Até o momento, são cinco vitórias e dois empates, além de 13 gols marcados e apenas quatro sofridos.

Destes compromissos, três foram pelo Brasileirão, com dois triunfos (3 a 1 contra o Vitória, fora de casa, e 2 a 1 sobre o Fluminense, no Morumbis) e um empate (0 a 0 com o Palmeiras, em casa). O Tricolor Paulista está na quinta posição, com 10 pontos, três a menos que o líder Athletico-PR.

O argentino também dirigiu o clube em três jogos de Libertadores, sendo dois contra o Barcelona de Guayaquil (vitória de 2 a 0 e empate de 0 a 0) e um de Copa do Brasil, diante do Águia de Marabá (êxito de 3 a 1).

O São Paulo espera manter esse embalo na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Águia de Marabá para o duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor pode perder por até um gol de diferença no Morumbis para avançar.