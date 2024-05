Arsenal x Everton: onde assistir ao jogo pela última rodada do Inglês

Arsenal e Everton se enfrentam neste domingo (19), às 12h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, em partida pela 38ª e última rodada do Campeonato Inglês.

O jogo terá transmissão da ESPN 4 (TV fechada) e do Star+ (streaming). O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

O Arsenal entra em campo com esperanças de ser campeão inglês. O time londrino, com 86 pontos, precisa vencer e contar com tropeço do Manchester City, que tem 88 pontos, diante do West Ham, em partida no mesmo horário. Um empate dos Citizens serve para os Gunners nesse cenário, que têm melhor saldo de gols — primeiro critério de desempate.

O Everton entra no confronto sem grandes pretensões. Os Toffees ocupam a 15ª posição, com 40 pontos. O time não pode subir na tabela e tem como pior cenário cair para 16ª, fora da zona de rebaixamento.

O time londrino venceu o confronto direto no primeiro turno. Com gol de Trossard, o Arsenal bateu o Everton no Goodison Park por 1 a 0 em setembro de 2023.

Um título inglês quebraria jejum de 20 anos no Arsenal. Os Gunners não erguem a Premier League desde 2003/04, temporada na qual se sagrou campeão de forma invicta.

Prováveis escalações

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Tomiyasu; Partey, Rice e Odegaard; Saka, Havertz e Trossard. Técnico: Mikel Arteta

Everton: Pickford; Coleman, Tarkowski, Branthwaite e Godfrey; Gueye, Onana, Garner e McNeil; Doucouré e Calvert-Lewin. Técnico: Sean Dyche

Arsenal x Everton

Competição: 38ª rodada do Campeonato Inglês

Data: 19 de maio de 2024, às 12h (de Brasília)

Local: Emirates Stadium, em Londres, Reino Unido

Transmissão: ESPN 4 (TV fechada) e Star+ (streaming)