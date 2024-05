Caio Bonfim conquista o bronze no GP de La Coruña

O brasiliense Caio Bonfim (CASO-DF) ficou com a medalha de bronze no Grande Prêmio Internacional de Marcha Atlética Cantones de La Coruña - Troféu Sergio Vázquez, neste sábado. A competição integra o Circuito da World Athletics na categoria Ouro.

Caio marchou os 20 km em 1:17:52 e terminou muito próximo do japonês Yamanishi (1:17:47) e do espanhol Alvaro Martín (1:17:49).

Caio havia sido campeão do GP de La Coruña no ano passado (1:18:49), mas com um tempo superior ao desta edição em que o público assistiu a uma briga duríssima pelo pódio.

"Os atletas foram excepcionais, os melhores do mundo estavam aqui. Eu estava bem, mas o Yamanishi e o Alvaro, campeões do mundo, foram a frente no fim. Eu estava focando na técnica e fazer uma 1:17 é muito bom. La Coruña faz parte da minha história, tanto que desta vez eu trouxe meus filhos e minha esposa para verem como é isso", disse Caio Bonfim para o público, no microfone do locutor da prova após a chegada.

É BRONZE PARA O BRASIL! ??? Caio Bonfim conquista a medalha de bronze no GP Internacional de Marcha Atlética em La Coruña ??? Mais uma pro papai Caio! ?? VEM PARIS ? pic.twitter.com/ACh8XvoOIy ? Confederação Brasileira de Atletismo (@bra_atletismo) May 18, 2024

Caio que passou 45 dias na Europa treinando com sua mãe Ganetti Sena Bonfim e competindo vem de boas marcas na preparação para os Jogos Olímpicos de Paris . O atletismo na França será disputado de 1 a 11 de agosto.

Em sua primeira competição fora do Brasil na temporada bateu o recorde brasileiro dos 20 km, em 3 de março, com o bronze no Grande Prêmio Chinês de Taicang, com 1:17:44 (o recorde anterior era dele mesmo, do Campeonato Mundial de Budapeste, na Hungria, em 2013 - 1:17:47).

"O Caio fez 1:17:47 no Mundial de Budapeste, depois melhorou em Taicang e hoje fez 1:17:52, coroando o excelente trabalho na Europa. Esse resultado, significa que o ritmo abaixo de 1:18 está sob o controle do atleta e que ele se encontra na sua melhor forma", afirmou o treinador João Sena, pai de Caio. "Ele teve apoio da CBAt e do COB para fazer essa preparação, o que é muito importante", acrescentou Sena.

Na Copa Korzeniowski de Marcha Atlética em Varsóvia, Polônia, Caio foi prata com 1:19:17; no GP de Podebrady, na República Checa, levou o bronze nos 20 km com 1:18:50. Na sequência, no Mundial de Marcha Atlética por Equipes, em Antalya, Turquia, ao lado de Viviane Lyra trouxe a vaga olímpica na maratona de marcha atlética de revezamento misto, prova nova no programa do atletismo nos Jogos de Paris.

Os demais brasileiros na prova foram Lucas Mazzo, que ficou na 38ª posição (1:21:25) e Max Batista dos Santos (1:21:56) na 44ª, ambos são do CASO-DF.

Viviane Lyra (Praia Clube/Exército/Futel-MG) também está fazendo uma boa preparação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. Fechou na quarta posição nos 20 km marcha atlética o GP de La Coruña, à frente da atual campeã mundial, a espanhola María Pérez que foi quinta colocada (1:27:19).

Viviane fez 1:27.13, sua melhor marca pessoal para a distância e ainda repetiu o índice olímpico para os Jogos de Paris (a marca fixada pela World Athletics é 1:29:20). Baixou ainda mais a marca que havia feito no GP de Podebrady, quando foi quinta colocada (1:28:04).

A vitória ficou com a peruana Kimberly Garcia (1:26:41), seguida pela mexicana Alegna González (1:26:57) e a chinesa Hong Liu (1:27:11).

"Estou muito feliz com o resultado. Melhorei minha marca pessoal numa prova com atletas de altíssimo nível. Estamos mostrando que o Brasil também tem potencial na marcha atlética para estar entre os melhores do mundo", disse Viviane, relembrando do Mundial quando ao lado de Caio liderou a prova mista até a última volta e teve de cumprir 3 minutos parada no pit lane por punição. "Mesmo com o tempo extra, ainda conseguimos a quinta colocação e a vaga olímpica para o Brasil na maratona de marcha atlética de revezamento misto."

"Esta prova nos motiva ainda mais para o que está por vir em Paris", acrescentou Viviane que treina com o marido Luís Paulo Porto. Agradeceu a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), ao Comitê Olímpico do Brasil (COB), a Força Aérea Brasileira e ao Praia Clube. "Obrigada aos meus apoiadores e ao que estão na torcida enviando energias positivas. Deus é bom o tempo todo!"

Atletas do CASO-DF, Gabriela Muniz obteve o tempo de 1:33:58 (34ª) e Elianay Pereira 1:49:56 (57ª). Mayara Luize Vicentainer, do Instituto Balneário Camboriú (IABC/FMEBC-SC), fez 1:38:59 (44ª).