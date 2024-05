Sem Cássio, Corinthians só tem um campeão mundial; veja por onde eles andam

Com a saída de Cássio, Paulinho é o único remanescente do time titular que se sagrou campeão do mundo que segue no Corinthians. O UOL foi atrás do paradeiro dos outros jogadores que fizeram história no Japão.

Onde estão

Cássio: O goleiro e ídolo alvinegro acabou de se despedir após 12 anos no clube. Ele rescindiu seu contrato amigavelmente e está a caminho do Cruzeiro, onde deve assinar por três anos.

Alessandro: O ex-lateral-direito, que encerrou a carreira em 2013 no Corinthians, atuou como gerente de futebol do clube na gestão passada, de Duilio Monteiro Alves, entre 2021 e 2023. Deixou o cargo no fim do ano passado.

Chicão: O ex-zagueiro ainda atuou por Flamengo, Bahia e no futebol indiano até se aposentar, em 2016. É atualmente coordenador de integração da base para o profissional.

Paulo André: O também ex-zagueiro foi para a China e voltou ao Brasil para atuar no Cruzeiro e Athletico-PR, onde se despediu dos campos em 2019. Ele trabalhava no clube mineiro junto de Ronaldo, como diretor interino, mas saiu após a venda da SAF.

Fábio Santos: O lateral-esquerdo saiu do Corinthians em 2015, mas voltou em 2020 e se aposentou no final do ano passado. Ele agora está como comentarista da ESPN.

Ralf: O volante continua em atividade e é titular do Vila Nova. Ele deixou o Corinthians em definitivo em 2020 e ainda passou por Cianorte e Avaí.

Danilo: O ex-meia ficou no Corinthians até 2018, foi para o Vila Nova no ano seguinte e pendurou as chuteiras. Ele retornou ao Corinthians em 2021, desta vez como treinador da base, cargo que ocupa até hoje. Foi campeão da Copinha deste ano.

Paulinho: O meio-campista de 35 anos segue defendendo o Corinthians, mas está em sua segunda passagem. Após o Mundial, ele foi para o Tottenham, atuou no futebol chinês, foi ao Barcelona, também passou pela Arábia Saudita e retornou ao Alvinegro em 2022. Tem contrato até o meio deste ano.

Jorge Henrique: Aos 42 anos, ele ainda não se aposentou, mas está sem clube desde o meio do ano passado. Deixou o Corinthians em 2013, e atuou por Inter, Vasco, Figueirense, Náutico, Brasiliense, Camboriú, Democrata-SL e North EC, da segunda divisão mineira, seu último clube profissional. Depois, foi para um time de futebol de 7.

Paolo Guerrero: O centroavante peruano se mantém ativo aos 40 anos e reforçou na última janela o César Vallejo, de seu país. Antes disso, passou por Flamengo, Inter, Avaí, Racing e LDU.

Emerson Sheik: O atacante foi emprestado ao Botafogo em 2014, depois defendeu Flamengo e Ponte Preta até retornar ao Corinthians em 2018, quando encerrou a carreira. É atualmente comentarista do Arena SBT.

Além deles, o técnico Tite está atualmente no Flamengo após ter comandado a seleção brasileira entre 2016 e 2022, por duas Copas do Mundo.