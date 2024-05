Avaí vira no fim contra o Sport e Santos pode ser líder isolado da Série B

Na noite deste sábado (18), o Sport, com dois a menos, perdeu de virada para o Avaí por 2 a 1, pela sexta rodada da Série B, na Arena de Pernambuco. Com o resultado, o Santos pode terminar a rodada como líder isolado.

Alan Ruiz fez o gol do Sport. Garcez e Jean Lucas marcaram para o Avaí. Alan Ruiz e Zé Roberto foram expulsos pelo Rubro-Negro.

Se ganhar do Brusque, neste domingo, às 11h (de Brasília), na Vila Belmiro, o Peixe vai abrir um ponto de vantagem para o Goiás, que ocupa a liderança no momento, e três para o time nordestino. Já os visitantes estão em quarto lugar, com dez.

Em seu próximo compromisso no torneio, o Sport encara o Goiás no próximo dia 31, às 21h30 (de Brasília), na Serrinha, já que a partida contra o CRB foi adiada. O Avaí, por sua vez, encara o Goiás no 27, no mesmo horário, no Estádio Ressacada.

Fim de jogo na Arena de Pernambuco: Sport 1×2 Avaí. pic.twitter.com/w2VF3kzHUK ? Sport Club do Recife (@sportrecife) May 19, 2024

O jogo

Logo aos três minutos, o Sport abriu o marcador, quando Alan Ruiz soltou a bomba em cobrança de falta e o goleiro César aceitou. Apesar do começo positivo, a equipe teve que jogar com um a menos a partir do minuto 31, com o autor do tento sendo expulso por segundo cartão amarelo.

No segundo tempo, o Avaí se jogou para o ataque na busca pelo empate e quase marcou, mas Caíque França salvou o chute de Gabriel Poveda. Pouco depois, os donos da casa responderam, com tentativa de bicicleta de Romarinho passando perto.

Aos 18 minutos, a situação do Sport piorou com a expulsão de Zé Roberto. Já aos 44 minutos, os visitantes chegaram ao empate com Maurício Garcez. Depois, nos acréscimos, Jean Lucas concretizou a virada.