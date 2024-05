Segundo atleta com mais jogos no ano, Alisson se mantém em alta no São Paulo mesmo com trocas no comando

Mesmo com as recentes trocas de comando técnico no São Paulo, Alisson não perdeu posição no São Paulo. Pelo contrário. O meio-campista vem se tornando uma peça cada vez mais fundamental no clube.

O jogador de 30 anos é o segundo jogador que mais disputou partidas em 2024, com 24. Ele só fica atrás de Luciano, que entrou em campo em 25 dos 26 compromissos da equipe na temporada.

A "cadeira cativa" entre os titulares do Tricolor é fruto dos bons números de Alisson. Neste ano, ele soma dois gols, uma assistência, 22 passes decisivos, quatro grandes chances criadas, 90% acerto no passe, 69% acerto no passe longo, 76% acerto no drible e 30 desarmes segundo dados do Sofascore.

O meio-campista foi titular em seis dos sete jogos o São Paulo com Luis Zubeldía. Ele só ficou de fora da vitória de 3 a 1 sobre o Águia de Marabá, fora de casa, pela Copa do Brasil. Na ocasião, o técnico argentino optou por uma escalação alternativa.

Desde que foi contratado, Alisson já soma 118 compromissos com a camisa tricolor, além de seis bolas na rede e 10 assistências.

O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Águia de Marabá para o duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor pode perder por até um gol de diferença no Morumbis para avançar.