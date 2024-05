Grêmio tem o retorno de Kannemann no segundo dia de atividades no CT do Corinthians

O elenco do Grêmio realizou o segundo dia de atividades no CT do Corinthians. O trabalho deste sábado contou com os retornos de Kannemann e Rodrigo Ely.

A dupla desembarcou na noite da última sexta-feira na capital paulista e se integrou ao restante do plantel já no jantar. Os atletas, na parte da manhã, participaram de um circuito de coordenação, arranque e velocidade.

Depois, divididos em grupos de três a dois jogadores, eles realizaram atividades em nove estações diferentes. À tarde, o plantel foi novamente a campo, porém, para realizar um treino de corridas contínuas.

TRABALHO INTENSO! ???? Pela manhã, o elenco Tricolor realizou um circuito físico com exercícios de coordenação, arranque e velocidade. À tarde, corridas contínuas. ?? Confere como foi o dia de treinamento aqui em São Paulo pelas lentes da @gremiotv! pic.twitter.com/auL7qPaFXd ? Grêmio FBPA (@Gremio) May 18, 2024

Neste domingo, o Grêmio segue com a preparação com mais um trabalho em dois turnos no CT Dr. Joaquim Grava. Sem jogar desde o dia 30 de abril devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o Imortal volta a campo para enfrentar o The Strongest, em jogo atrasado da Libertadores.

O confronto está marcado para acontecer às 19h (de Brasília) do próximo dia 29, no Couto Pereira. Com três pontos, o Imortal é o lanterna do Grupo C, mas tem um jogo a menos em relação a Estudiantes (4) e Huachipato (5) e dois se comparado ao time boliviano (10).