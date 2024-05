NBA e Embaixada dos EUA entregam quadras reformadas no Parque Villa-Lobos

Neste sábado, segundo dia do 13º Basketball Without Borders Americas 2024, camp de elite organizado por NBA e FIBA que acontece na capital paulista, NBA e Embaixada dos Estados Unidos promoveram a entrega de quatro quadras de 3×3 reformadas no Parque Villa-Lobos.

A ação colaborativa celebra os 200 anos das Relação Diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos e reuniu cerca de 50 jovens e crianças do Instituto Santa Fé Hunters para uma clínica com atletas e técnicos do camp. A clínica contou com as presenças de Tiago Splitter (assistente técnico do Houston Rockets) e dos jogadores Nick Richards (Charlotte Hornets) e Paul Reed (Philadelphia 76ers).

"É muito bom estar perto dessas crianças, de ver o brilho nos olhos deles. Estive aqui em 2012 quando a NBA entregou essas quadras e voltar hoje com o BWB, para essa clínica, para entregar esse espaço para a comunidade, é muito especial - afirmou Splitter, referindo-se ao NBA3X, evento realizado há 12 anos. - Esses jovens têm uma energia muito positiva e nos deram muito carinho. É legal demais poder participar desse momento com eles", comentou o jamaicano Richards.

Entre as autoridades presentes ao evento estavam Arnon de Mello (Vice-Presidente da NBA para a América Latina) e Jason Green (Cônsul de Imprensa, Cultura e Esportes do Consulado dos EUA de São Paulo).

O BWB Americas 2024 segue sendo realizado no Clube Alto dos Pinheiros (São Paulo) até a próxima segunda-feira, dia 20. O evento reúne os 60 dos principais prospectos em idade escolar de 17 países e territórios da América Latina, além do Canadá e do Caribe e chegou ao Brasil pela quarta vez (Rio de Janeiro 2011 e 2004, e São Paulo 2007).

O BWB, o programa global de desenvolvimento do basquete e extensão comunitária da NBA e da FIBA, já reuniu mais de 4.300 participantes de 140 países e territórios desde 2001, com 116 ex-campistas avançando para a NBA ou WNBA. Houve 73 acampamentos BWB em 49 cidades em 33 países em seis continentes.