Palestino x Flamengo: onde assistir e horário do jogo pela Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Palestino, do Chile, e Flamengo se enfrentam hoje (7), às 21h, no Francisco Rumoroso, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

A partida terá transmissão pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, no streaming. O Placar UOL também acompanha em tempo real.

O Rubro-Negro não terá Arrascaeta. O clube informou que o meia "seguirá o processo de recuperação no CT Ninho do Urubu" e não estará com a delegação no Chile.

A presença de Cebolinha ainda é incerta. O camisa 11 vem treinando com o elenco e tem chance de enfrentar o Palestino.

Prováveis escalações

Palestino: Cesar Rigamonti; Benjamín Rojas, Iván Román, Cristián Suárez e Dilan Zúñiga; Misael Dávila, Fernando Cornejo e Ariel Martínez; Jonathan Benítez, Bryan Carrasco e Junior Marabel. Técnico: Pablo Sánchez.

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Gerson e De la Cruz; Bruno Henrique, Pedro e Luiz Araújo (Everton Cebolinha). Técnico: Tite

Palestino x Flamengo -- Libertadores

Local: Estádio Francisco Rumoroso, Coquimbo, Chile

Data e hora: 7 de maio de 2024, terça-feira

Transmissão: ESPN e Star+

