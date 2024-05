Vettel se emociona ao guiar McLaren de Senna e carregar bandeira do Brasil

O tetracampeão da Fórmula 1 aposentado Sebastian Vettel voltou à pista para pilotar a McLarende 1993 de Ayrton Senna no GP da Emilia Romagna, em Imola, na Itália. A homenagem marca os 30 anos da morte do brasileiro, vítima de um acidente fatal na mesma pista no final de semana mais trágico da história da categoria, em que o austríaco Roland Ratzenberger, também faleceu após um forte acidente.

O alemão tomou a dianteira das homenagens feitas ao brasileiro neste fim de semana, tendo promovido também uma corrida a pé da qual todos os pilotos do atual grid participaram e muitos da F2 e F3 também. Ele se emocionou ao sair do carro e ser recebido pelas sobrinhas de Ayrton, Bianca e Paula Lalli.

O que aconteceu

Tetracampeão da F1, o alemão pilotou pelo circuito a McLaren MP4/8 de Ayrton Senna, utilizado na temporada de 1993, e fez reverência ao último carro do tricampeão.

Definitivamente estava muito emocionado. Não sei, é difícil colocar em palavras. Acho que foi uma das emoções mais fortes que senti, apesar de estar sozinho na pista e nem mesmo correndo. Foi incrível. Quando peguei as bandeiras, foi tão poderoso.

Sebastian Vettel.

Vettel usou macacão, balaclava e capacete com as cores que representaram Senna na F1 em seus dez anos de carreira. Ele ainda carregou a bandeira do Brasil, em menção ao tricampeão.

Estou feliz por ter a coragem de abordar a minha ideia, e convidar a família Senna para isso. Recebi só comentários positivos, e senti que era a melhor coisa para fazer. O Ayrton é um piloto que será lembrado, mas precisamos fazer isso sempre.

Sebastian Vettel

O piloto também carregou a bandeira da Áustria, lembrando também de Roland Ratzenberger - piloto que faleceu em decorrência de outro acidente no GP de San Marino de 1994 em Imola, um dia antes de Senna, no sábado.

O MP4/8 ajudou Ayrton a conquistar cinco vitórias na F1; dentre elas, as mais marcantes no GP da Europa, em Donnington Park, e o GP do Brasil, no Autódromo de Interlagos.

O legado de Senna

Falando ao UOL em Imola sobre a homenagem, Vettel disse ter se emocionado ao relembrar o dia do acidente e também salientou que é importante manter a história do brasileiro viva porque ele, além de ser um grande piloto dentro da pista, também estava preocupado com causas sociais.

É uma conexão que Vettel sente por também ter usado sua posição como campeão mundial para chamar a atenção especialmente para o meio ambiente.

É importante manter a memória dele viva primeiro para que eles entendam que você está jogando sua vida nesse esporte, pelos grandes resultados e recordes que duram até hoje e pela coragem e compaixão que ele tinha por falar o que pensava.

Sebastian Vettel relembrou sua infância, quando acompanha seu pai no sofá de casa assistindo Ayrton Senna. O alemão, que tinha pouco menos de 7 anos quando a acidente aconteceu, falou sobre a tristeza do pai.

Eu me lembro do momento em que eu estava sentado no sofá com meu pai... Ele estava muito triste, e isso, inicialmente, você não entende, porque você não vê seu pai sendo tão triste tantas vezes.

Então foi poderoso passar por isso de novo hoje, eu tive imagens curtas na minha cabeça quando estava correndo e gritando seus nomes, e eu só posso imaginar o que isso significa para as pessoas no Brasil, porque ele está para muito além de um ídolo. Acho que essa é a história poderosa de Ayrton, em termos de ter certeza que, fora do Brasil, as pessoas ainda se lembram disso, e tomam inspiração, porque é muito poderoso.

Cinco vitórias com o MP4/8

Em 1993, o brasileiro conquistou cinco vitórias com o modelo MP4/8. Essa é a segunda vez que o alemão pilota a McLaren de Senna. A primeira foi durante o Festival da Velocidade Goodwood, que aconteceu no Reino Unido, em julho de 2023. O alemão é dono de um dos modelos da temporada de 1993.

Para mandar sua mensagem de preocupação com o meio ambiente, Sebastian Vettel fez a demonstração com biocombustível. E o barulho do motor V12 fez muitos engenheiros e mecânicos saírem dos boxes para curtirem a homenagem.