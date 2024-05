Brasil vence a Sérvia e segue 100% na Liga das Nações de vôlei feminino

A Seleção Brasileira feminina de vôlei encerrou a semana no Rio de Janeiro com quatro vitórias na Liga das Nações. Na manhã deste domingo, foi a vez da vitória diante da Sérvia, no Maracanãzinho.

Mesmo com o adversário sem atuar com a força máxima, o Brasil foi bem superior em quadra e marcou 3 sets a 0. As brasileiras ganharam com parciais de 25-15, 25-19 e 25-19.

Anteriormente, o Brasil havia vencido Canadá, Coreia do Sul e Estados Unidos. Assim, está com 12 pontos na classificação da Liga das Nações.

Agora, o Brasil parte para atuar pela Liga das Nações em Macau, na China. O primeiro desafio desta nova fase será no dia 28 de maio, contra o Japão.

Na semana que vem, a Liga das Nações terá o início da disputa no masculino, também no Maracanãzinho. O Brasil enfrenta Cuba na terça-feira.