Rayssa Leal fatura título do Pré-Olímpico na China

Perto dos Jogos de Paris, Rayssa Leal alcançou mais um resultado expressivo na disputa do skate street na temporada 2024. Na madrugada deste domingo, a brasileira ganhou a etapa da China do Torneio Pré-Olímpico, que vale justamente vaga no evento francês.

Atual vice-campeã olímpica, Rayssa conseguiu 274,89 pontos na competição. Completaram o pódio as japonesas Liz Akama, com 273,45 pontos, e Coco Yoshozawa, com 257,73.

Outros brasileiros estiveram envolvidos no Pré-olímpico da China, sem o mesmo destaque de Rayssa Leal. No street masculino, Giovanni Vianna obteve a sétima colocação.

Na categoria park, três brasileiros envolvidos no masculino: Pedro Barros ficou em quinto, Augusto Akio em sétimo e Luigi Cini em oitavo. No feminino, Isadora Pacheco bateu na trave na luta pelo pódio e terminou em quarto, com Dora Varella encerrando a participação em sexto lugar.