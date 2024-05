Michel Augusto fica em nono no Mundial de judô e consegue vaga nas Olimpíadas

O Brasil tem mais um representante garantido nos Jogos Olímpicos de Paris no judô. Trata-se do jovem Michel Augusto, de 19 anos, que assegurou a participação no evento após a disputa do Campeonato Mundial da modalidade, em Abu Dhabi.

Na categoria até 60 quilos, Michel Augusto ficou neste domingo na nona colocação do Mundial. Ele acabou eliminado por Yeldos Smetov, do Cazaquistão, nas oitavas de final. Ainda assim, conseguiu a pontuação suficiente para a disputa das Olimpíadas.

"Eu queria agradecer a todos que torceram por mim. Eu dei o meu melhor aqui no Mundial, mas não foi dessa vez, eu queria ter saído com a medalha, mas saí com pontos importantes para conquistar minha vaga olímpica", comentou o judoca.

Ainda neste domingo, o Brasil foi representado no Mundial de Abu Dhabi por Larissa Pimenta (categoria até 52kg) e Natasha Ferreira (48kg). Ambas caíram na repescagem e encerraram as suas categorias em sétimo lugar.