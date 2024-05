Sem Cássio, Corinthians tem só dois remanescentes de era vitoriosa e pode vê-los sair em breve

Uma das principais promessas de campanha do presidente Augusto Melo era reformular completamente o elenco do Corinthians em 2024. E isso tem sido cumprido à risca.

No último sábado, o clube se despediu de mais um grande nome dos últimos anos: Cássio. Entretanto, foi o ídolo que decidiu sair. O Timão até ofereceu uma proposta de renovação, mas o goleiro acredita que seu ciclo se encerrou e tem acerto encaminhado com o Cruzeiro.

Desta maneira, Cássio se juntou a uma extensa lista de jogadores que fizeram parte de uma geração vitoriosa do time do Parque São Jorge e, recentemente, deram adeus, como Renato Augusto, Fábio Santos e Gil.

O elenco atual, portanto, só conta com mais dois remanescentes desta era dourada: o meio-campista Paulinho e o ala Fagner. Juntos, eles conquistaram nove títulos pelo clube alvinegro.

Os dois atletas mais experientes do grupo, após a saída de Cássio, podem não ter vida longa no Corinthians. Eles têm contrato perto do fim e não têm garantias de que o vínculo será renovado.

Fagner, de 34 anos, tem vínculo apenas até o fim do ano. Augusto Melo e seus pares ainda não estão convencidos em oferecer uma renovação. Tanto que, nesta temporada, contrataram Matheuzinho do Flamengo como uma sombra ao veterano.

Já Paulinho, de 35, tem contrato só até o final de junho. Ele sofreu com lesões graves e não conseguiu uma sequência nesta segunda passagem pelo clube.

Entretanto, a diretoria vê o caso do meio-campista como diferente. Ela enxerga o jogador como uma peça importante no vestiário e não descarta ampliar o acordo, pelo menos, até o término do ano. O atleta se mostrou confiante de que irá permanecer em entrevistas recentes.

O atacante paraguaio Romero também chegou a integrar elencos vitoriosos do Timão, mas demorou um pouco mais a se destacar e só foi ganhar um título como protagonista em 2017, com o Campeonato Brasileiro daquele ano.

Enquanto isso, sem Cássio, o Corinthians tenta seguir em frente e se prepara para o próximo compromisso, contra o América-RN, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo ocorre nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena. Na ida, o Timão venceu a equipe potiguar por 2 a 1.