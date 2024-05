Brasil vence Sérvia com facilidade e segue invicto na Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou, neste domingo (19), a quarta vitória seguida na Liga das Nações 2024. A equipe, já classificada para as Olimpíadas de Paris, derrotou a Sérvia por 3 sets a 0.

O que aconteceu

O Brasil venceu com parciais de 25/15, 25/19 e 25/19.

A maior pontuadora da partida foi a capitã e ponta Gabi Guimarães, com 15 pontos. Ela completou 30 anos neste domingo.

O jogo foi o último da equipe em solo brasileiro na edição 2024. As brasileiras viajam agora para Macau (China) e enfrentam o Japão, no dia 28. Em seguida, a seleção enfrenta Holanda, Itália e Tailândia.

Assim como o Brasil, a Sérvia já está com vaga assegurada para Paris 2024. As brasileiras ainda não perderam na atual edição da Liga das Nações e somam 12 pontos, enquanto as sérvias têm uma vitória e três derrotas.

No último confronto entre as equipes, válido pela Liga de 2023, o Brasil venceu por 3 sets a 2.

Homenagem na quadra

Durante a pausa entre o primeiro e o segundo set, a Confederação Brasileira de Voleibol prestou uma homenagem para as jogadoras que foram medalhistas olímpicas.

CBV prestou uma homenagem às medalhistas olímpicas Imagem: Divulgação/CBV

Como foi o jogo

O primeiro set foi tranquilo. O Brasil começou forte e rapidamente abriu uma vantagem de seis pontos sobre a Sérvia. As adversárias até tentaram reagir, mas pouco ameaçaram a equipe brasileira, que demonstrou grande habilidade nos saques e na recepção.

Duas jogadoras machucadas em apenas 10 minutos. Carol, bloqueadora da seleção brasileira, caiu no chão após sofre um pisão acidentalmente por sua companheira de equipe, Ana Cristina. Júlia Kudiess também deixou a quadra mancando após torcer o tornozelo ao cair sobre a base do juiz. Ela foi encaminhada ao hospital em uma cadeira de rodas para fazer exames.

Rivais voltam com força. A Sérvia retornou melhor na segunda parte do jogo e marcou primeiro em um rali logo no ponto inicial. No entanto, o Brasil reagiu rapidamente, conseguindo ultrapassar a Sérvia, apesar das frequentes alternâncias na liderança do placar.

No início do terceiro set, o Brasil se concentrou nas pontuações de contra-ataques, conquistando uma boa vantagem logo nos primeiros minutos. A Sérvia reagiu e, em alguns momentos, ficou a apenas dois pontos de virar o set, mas os bloqueios do Brasil impediram a virada.