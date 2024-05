Besiktas admite interesse em contar com Di Maria, do Benfica

Em fim de contrato com o Benfica, de Portugal, Ángel Di María segue com o seu futuro indefinido. Agora, surge mais um interessado em contratar o argentino: o Besiktas, da Turquia.

O time turco também estaria negociando com o técnico José Mourinho. Assim, Di María poderia ser um dos líderes do novo elenco formado para a temporada 2024/25.

"Estamos em conversações com Di María", confirmou o vice-presidente do Besiktas, Huseyin Yucel, em entrevista ao Orta online.

A tendência é que o Besiktas intensifique as negociações com Di María a partir do início de junho. "As competições acabam dentro de duas semanas em Portugal e depois disso ele disse que estaria aberto a ofertas", confirmou Huseyin Yucel.

Di María também é o grande sonho do Rosario Central, da Argentina. O jogador iniciou a carreira justamente na equipe argentina em 2005.