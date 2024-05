Verstappen supera pressão de Norris no fim e vence o GP da Emilia-Romagna

Max Verstappen é o campeão do Grande Prêmio da Emilia-Romagna de Fórmula 1. O holandês liderou praticamente todos os giros do circuito de Ímola neste domingo (19), travou uma briga forte com Lando Norris no fim, mas cruzou a linha de chegada em primeiro lugar.

Líder do campeonato mundial, Verstappen chegou a 161 pontos com a vitória deste domingo.

Lando Norris, da McLaren, e Charles Leclerc, da Ferrari, portanto, completaram o pódio do GP da Emília-Romagna.

Largada

Max Verstappen optou por largar de pneus médios na pole position. Sergio Pérez, Guanyu Zhou e Logan Sargeant escolheram os pneus duros. Pierre Gasly e Fernando Alonso foram de macios e todos os outros pilotos seguiram o polo, com compostos médios.

Assim que a largada foi dada, Verstappen se manteve na ponta com tranquilidade e logo abriu vantagem sobre Lando Norris. Charles Leclerc e Carlos Sainz seguiram atrás.

Verstappen sobrando

Antes da 20ª volta, Verstappen abriu cinco segundos de diferença para Lando Norris. O piloto holandês estava sobrando no circuito de Ímola.

Lá atrás, Alexander Albon perdeu velocidade e precisou ir aos boxes pela segunda vez, antes do previsto. Ele trocou os pneus e retornou à pista, mas foi penalizado em 10 segundos, porque as rodas não foram colocadas corretamente.

Enquanto isso, Oscar Piastri passou a brigar com Carlos Sainz pela quarta posição.

LAP 10/63



"I think I've got a problem, my tyres not on properly" Albon reports to Williams



It's a slow lap back to the pits to get it sorted.#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/spELh2MJCv -- Formula 1 (@F1) May 19, 2024

Leclerc perde posições no boxe

Na 25ª volta, Charles Leclerc levou sua Ferrari aos boxes e deixou a liderança temporária. Apesar disso, o momegasco voltou no 6º posto, perdendo posições para Sergio Perez e Lando Norris. À frente estavam Verstappen, Hamilton e Sainz.

Em seguida, Lewis Hamilton deu uma escapa na pista, perdeu velocidade, mas se manteve na segunda posição. No 28º giro, ele quase assume a ponta pela primeira vez na temporada, mas foi aos boxes para fazer sua parada.

Carlos Sainz também foi aos boxes e Verstappen voltou à liderança do GP da Emilia-Romagna. Nessa altura, Leclerc era o terceiro, a pouco mais de nove segundos atrás do primeiro, e com Oscar Piastri no retrovisor.

Hamilton subindo

Na metade da corrida, Lewis Hamilton conseguiu uma boa ultrapassagem sobre Lance Stroll e pegou o oitavo lugar.

Pouco depois, o britânico partiu para cima de Sergio Perez, que ainda não tinha parado. Na 36ª volta, Hamilton abriu a asa móvel, mas o mexicano resistiu e foi segurando a sétima posição.

Após insistência, Hamilton roubou o sétimo posto de Perez no 37º giro. A Red Bull, logo em seguida, chamou o mexicano aos boxes.

Briga boa

De olho na segunda posição do pódio, Charles Leclerc partiu para cima de Lando Norris.

A diferença entre Leclerc e Norris era de oito décimos na 45ª volta. O monegasco abriu a asa móvel, mas não conseguiu ultrapassar o britânico da McLaren.

Norris seguiu com ótima defesa até que abriu certa vantagem sobre Leclerc. O piloto da Ferrari, enquanto isso, perdeu velocidade quando deu uma pequena escapada na pista no 48º giro.

LAP 48/63



Norris gets some breathing space as Leclerc goes over the grass on the inside of Variante Alta #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/rgH0bd5qhY -- Formula 1 (@F1) May 19, 2024

Norris se aproximando de Verstappen

A 11 voltas para a bandeirada final, a diferença entre Verstappen e Lando Norris caiu um pouco, para 4,5 segundos. A Red Bull rapidamente deu um toque no holandês.

Na 56ª volta, Norris fez a vantagem de Verstappen cair em 2,3 segundos. O piloto da McLaren estava chegando cada vez mais perto do holandês, que liderou quase toda a corrida em Ímola com tranquilidade.

Aos seus engenheiros, Norris falava que estava acelerando o melhor que poderia para chegar em Verstappen: "Estou puxando o máximo que posso, amigo". O holandês tinha menos de dois segundos de vantagem na 58ª volta.

Entre os 58º e 59º giros, Verstappen pôde dar uma respirada com um erro de Lando Norris. A vantagem foi para 1,7 segundos.

Nos instantes finais da corrida, Lando Norris foi se aproximando cada vez mais de Verstappen. O holandês se segurou até a bandeirada quadriculada e levou o GP da Emilia-Romagna.

Homenagem a Senna

Sebastian Vettel pilotou a McLaren de Ayrton Senna no GP da Emilia-Romagna, em Imola, na Itália. A homenagem marca os 30 anos da morte do brasileiro, vítima de um acidente fatal na mesma pista.

Em 1993, o brasileiro conquistou cinco vitórias com o modelo MP4/8. Essa é a segunda vez que o alemão pilota a McLaren de Senna. A primeira foi durante o Festival da Velocidade Goodwood, que aconteceu no Reino Unido, em julho de 2023. O alemão é dono de um dos modelos da temporada de 1993.

Ao longo do final de semana Vettel organizou encontros e eventos para relembrar o ídolo nacional. Na quinta-feira, pilotos, ex-pilotos e personagens importantes da categoria, vestiram camisetas com as cores do capacete de Senna e se reuniram para uma corrida de rua na pista.