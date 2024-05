Santos revê torcida na Vila após 49 dias e usa apoio como combustível

Neste domingo, o Santos encara o Brusque em partida válida pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo marca o reencontro do Peixe com a sua torcida na Vila Belmiro após 49 dias.

A última vez que o clube atuou com as arquibancadas cheias em sua casa foi no dia 31 de março. Na ocasião, o time de Fábio Carille superou o Palmeiras por 1 a 0, pela ida da final do Campeonato Paulista.

Desde então, o Alvinegro Praiano teve que fechar os portões do Urbano Caldeira devido a uma punição do STJD pelas confusões que mercaram o rebaixamento para a Série B.

A princípio, eram três compromissos com as arquibancadas totalmente vazias e mais três com público parcial. O Santos cumpriu dos jogos de punição, mas conseguiu uma liberação para ter 100% de torcida diante do Brusque, neste domingo.

A renda será integralmente revertida às vítimas do Rio Grande do Sul, garantindo um valor mínimo de R$500 mil reais, para doação.

Nos dois jogos sem torcida, o Santos não teve problemas para vencer. Foram duas vitórias, sendo uma de 2 a 0 sobre o Paysandu e outra de 4 a 1 sobre o Guarani.

Agora, o Peixe reencontra os seus fãs e tenta usar o apoio como combustível para encerrar uma sequência pesada. O time vem de dois jogos fora de casa, sendo um em Manaus, no último sábado. A delegação viajou mais de 3000km para enfrentar o Amazonas e perdeu por 1 a 0.

Já na última quarta-feira, o duelo foi em Campinas, contra a Ponte Preta. A equipe do litoral até venceu, por 2 a 1, mas perdeu Guilherme. Um dos principais jogadores do elenco, o atacante sofreu uma lesão muscular.

Neste domingo, portanto, o Alvinegro Praiano encerra essa sequência pesada e tenta usar a volta da torcida a seu favor. O embate com o Brusque está marcado para às 11 horas (de Brasília), pela sexta rodada da Série B.