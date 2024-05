Contratação polêmica, Caio Paulista é o 18º em minutos pelo Palmeiras em 2024

Caio Paulista chegou ao Palmeiras após sair de forma polêmica do São Paulo. Apesar de ter chegado como titular de título da Copa do Brasil, o jogador ainda não conseguiu se provar no Verdão.

O lateral/atacante é o 18º em minutos disputados no elenco do Palestra na atual temporada. Até o momento, foram 521 minutos em 12 jogos, ficando atrás de nomes como Estêvão (649) e Lázaro (776), o primeiro que recém se consolidou no profissional e o segundo contratado depois.

Ao todo, Caio Paulista foi titular em cinco partidas, com duas assistências. Ele chegou a ficar sete duelos sem entrar em campo até começar entre os 11 iniciais na vitória contra o Botafogo-SP, pela Copa do Brasil.

Trabalha, Palmeiras! ? Sábado de jogo-treino e vitória alviverde na Academia de Futebol! Com gols de Gabriel Menino, Rony (2), Rômulo, López e Mayke, vencemos o São Bento por 6 a 1 e os detalhes da atividade já estão no ar ? ? https://t.co/4t39dL1UAj#AvantiPalestra pic.twitter.com/JezcfLUT9g ? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 18, 2024

Desde então, o jogador não foi mais utilizado e acumula quatro confrontos sem ser acionado. Apesar de ser polivalente, o atleta vem sendo preterido pelo técnico Abel Ferreira.

Caio Paulista mira o duelo contra o Botafogo-SP, pela volta terceira fase da Copa do Brasil, como possível próxima chance. A bola vai rolar às 19h (de Brasília) da próxima quinta-feira, em Ribeirão Preto.