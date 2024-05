Campeã em Roma, Swiatek mantém pés no chão para Roland Garros

Número um do mundo, Iga Swiatek faturou o WTA 1000 de Roma com uma vitória convincente na decisão disputada neste sábado. Bateu a bielorrussa Aryna Sabalenka com tranquilidade, por 6/2 e 6/3. Apesar da boa fase, a polonesa não se empolga para o próximo objetivo: a disputa de Roland Garros, segundo Grand Slam no ano e principal evento de saibro do circuito.

"Sou a número um do ranking e em todos os torneios sou considerada a favorita, mas a posição não faz você vencer, então vamos ver o que acontece em Roland Garros", disse.

Swiatek ganhou no lendário saibro francês três vezes nos últimos quatro anos. Ela é a atual bicampeã em Roland Garros, que será realizado a partir de 26 de maio.

"Tenho confiança em mim mesma e tenho a sensação de jogar bem, mas os Grand Slams são diferentes, tem mais pressão dentro e fora das quadras", completou Swiatek, ciente das dificuldades que irá encontrar para defender o seu título.