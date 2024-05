Trio de 'R$ 1 bilhão' do Palmeiras só vai jogar junto mais sete vezes

Abel Ferreira está cada vez mais deslumbrado com o trio formado por Endrick, Estêvão e Luis Guilherme no Palmeiras. No entanto, o técnico português só terá mais sete jogos para utilizá-los juntos na equipe.

Eles ficaram conhecidos como o "trio do bilhão" no Palmeiras após João Paulo Sampaio, coordenador da base alviverde, dizer que se o clube não conseguisse vendê-los por no mínimo 200 milhões de euros (R$ 1,09 bilhão na cotação atual) seria incompetente.

Veja a situação de cada joia

Endrick

Endrick celebra gol em Independiente Del Valle x Palmeiras, confronto da Libertadores Imagem: Rodrigo BUENDIA / AFP

O último jogo de Endrick com a camisa do Palmeiras será no dia 30 de maio, contra o San Lorenzo, no Allianz Parque, pela Copa Libertadores — é a data que o Alviverde trabalha nos bastidores para uma despedida do atacante em casa. Dessa forma, o trio só teria sete jogos para atuarem juntos: Liverpool-URU (Copa Libertadores), Athletico-PR (Brasileirão), Independiente del Valle (Copa Libertadores), Criciúma (Brasilierão), Botafogo-SP (Copa do Brasil), Vasco da Gama (Brasileirão) e o jogo contra o San Lorenzo.

Se Endrick for convocado para a próxima data Fifa e para a Copa América, ele se apresenta à seleção brasileira no dia 3 de junho. A data Fifa acaba no dia 12 de junho e o início da Copa América é no dia 20, mas a seleção vai emendar a preparação direto nos Estados Unidos e o atacante já não jogará mais pelo Palmeiras.

Endrick conclui transferência para o Real Madrid logo após a Copa América. Ele foi vendido ao clube merengue no ano passado por 35 milhões de euros fixos (R$ 198 milhões na época), além de 25 milhões de euros (R$ 141 milhões) em bônus por metas. O camisa 9 já atingiu 7,5 milhões de euros das metas (R$ 40 milhões) e o total da transferência já é de quase R$ 240 milhões.

O atleta está a um gol de fazer o Palmeiras ganhar mais dinheiro. O atacante garante 2,5 milhões de euros (R$ 13,7 milhões) em bonificação a cada cinco gols marcados pelo Palmeiras, pela seleção brasileira e pelo Real Madrid (com limite de 25). Ele é titular da equipe, e na atual temporada tem 17 jogos e 3 gols.

Estêvão

Estêvão, do Palmeiras, comemora seu gol contra o Botafogo-SP, pela Copa do Brasil Imagem: Ettore Chiereguini/Agif

Estêvão, de 17 anos, foi promovido ao elenco profissional do Palmeiras no ano passado e está se consolidando no time titular de Abel Ferreira. Ele tem 12 jogos na temporada, com três gols e uma assistência.

O Chelsea é o principal interessado no jogador, e quer fechar o negócio o mais rápido possível — as equipes conversam diariamente sobre o tema. O time inglês quer acelerar o acerto por causa da concorrência e oferece um modelo onde pode pagar até mais do que a multa como atrativo para fechar o negócio agora. Barcelona, Arsenal, PSG, City e outros gigantes europeus também mantêm contato com o Alviverde.

O time inglês sinalizou com um valor fixo de pelo menos 30 milhões (R$ 164 milhões) e mais um valor por metas que faria o total ficar entre 55 e 60 milhões de euros, quase R$ 330 milhões. O Verdão tenta aumentar esse fixo.

O Palmeiras confia que conseguirá manter Estêvão para o Mundial de Clubes de 2025. Se negociado agora, Estêvão só poderia deixar o Palmeiras quando completar 18 anos, em abril do ano que vem, mas precisaria esperar a janela do meio do ano para ser registrado. Por isso, sua permanência pelo menos até o fim do Mundial de Clubes no ano que vem é dada como certa.

Luis Guilherme

Luis Guilherme, do Palmeiras, comemora a conquista do Campeonato Brasileiro de 2023 Imagem: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

O meia-atacante é o mais velho entre as crias da Academia, completou 18 anos em fevereiro e já pode ser negociado pelo clube. A multa rescisória do jogador é de 55 milhões de euros (R$ 300 milhões).

Luis ainda não conseguiu sua vaga no time titular, mas tem ganhado destaque no Palmeiras em 2024. Ele marcou seu primeiro gol como profissional na virada histórica contra o Independiente del Valle, pela Libertadores, e no fim de semana deu a assistência para Lázaro marcar um dos gols da vitória contra o Cuiabá, pelo Brasileirão.

O Mônaco tem acompanhado de perto o desempenho e a evolução de Luis Guilherme no Palmeiras. O clube francês trabalha, inclusive, com a ideia de abrir conversas mais concretas para uma eventual negociação já no próximo mercado de verão europeu. O Liverpool também fez sondagens pelo jogador.

De acordo com um estudo recente do CIES Football Observatory, o jogador do Alviverde está entre os dez mais promissores meias-atacantes até 21 anos. Uma lista que tem, por exemplo, Bellingham, do Real Madrid, e Wirtz, do Leverkusen.

JP Sampaio responde quem é melhor: Endrick ou Estêvão

O coordenador da base palmeirense participou do Zona Mista com o colunista André Hernan, no Youtube do UOL Esporte, e disse que Endrick tem a vantagem física, mas que Estêvão é tecnicamente melhor.

São características diferentes. Apesar que Estêvão gosta muito de gol, Endrick é um artilheiro nato. Eu falo que Endrick é o Haaland, aquele cara muito forte tanto fisicamente quanto mentalmente. Ele sabe disso, quer ser protagonista. E o Estêvão é o 'Messinho' mesmo. O apelido pegou, veio antes da gente e ele não gosta muito. Mas o talento e o jogar assim de uma forma diferente é Estêvão. Mas o Endrick já se comprovou no profissional, sendo um dos destaque, e vai pro Real Madrid sendo o protagonista do time. Endrick vai sair protagonista. Mas o Estêvão tem essa diferença técnica, mas não o físico. Ele já faz a diferença só na técnica.

