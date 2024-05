Vasco: Reforma no gramado inviabiliza show de Whindersson em prol do RS

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Uma reforma no gramado impediu um acordo para que Whindersson Nunes realizasse um show em São Januário, estádio do Vasco, em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Whindersson Nunes pediu ao Vasco para utilizar São Januário para um show para arrecadar fundos. A solicitação foi feita pelas redes sociais e o clube respondeu positivamente.

O Vasco e a produção do humorista tiveram conversas, mas sem um acordo final. Uma transição no gramado do estádio impediu que o show pudesse ser da forma que Whindersson gostaria.

O clube está trocando a grama de São Januário para a de inverno. Tapar todo campo nesse momento e ter milhares de pessoas em cima comprometeria essa reforma e teria reflexo no restante do ano.

O Cruz-Maltino ofereceu quatro opções à equipe do humorista: Fazer atrás do gol da estátua do Romário para 20 mil pessoas na arquibancada; fazer o palco no centro do gramado para 20 mil pessoas na arquibancada; fazer o palco atrás do gol do Roberto para 6 a 8 mil pessoas na arquibancada curva e na grama fora do campo e fazer o palco no centro do campo com público na grama e na arquibancada ao final de maio, após a transição.

Podia me emprestar Sao Januário ne nao @VascodaGama ?? 🥹

Eu faço um show e a gente manda a grana pro pessoal no Sul, eu pago a estrutura e vc me empresta o estadio, bó? -- Whindersson (@whindersson) May 5, 2024

As indicações não corresponderam ao Whindersson almejava. Eles entenderam a preocupação em não estragar o gramado e agradeceram o empenho do clube.

O Vasco promete fazer ações nos próximos dias para ajudar as vítimas das enchentes. Há, inclusive, algumas que envolvem São Januário.