Morelos marca, Santos goleia o Guarani na Vila e reassume a liderança da Série B

O Santos segue com 100% de aproveitamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o Peixe goleou o Guarani por 4 a 1, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do torneio. Os gols dos mandantes foram de Guilherme, Diego Pituca, Morelos e Giuliano. Caio Dantas descontou.

O estádio esteve com os portões fechados mais uma vez. O Alvinegro Praiano está punido pelo STJD pelas confusões que marcaram o rebaixamento, no final do ano passado. São três jogos com as arquibancadas totalmente vazias e mais três com público parcial. Esse foi o segundo embate de suspensão.

Com o resultado, o time do técnico Fábio Carille reassumiu a liderança da Segunda Divisão, com nove pontos, assim como o Sport. Os paulistas levam vantagem no saldo de gols. Já o Bugre segue em 19º, ainda zerado.

O Santos volta a campo no próximo sábado, às 17 horas (de Brasília), contra o Amazonas, na Arena Amazônia, pela quarta rodada da Série B. Simultaneamente, o Guarani recebe o Botafogo-SP.

O jogo



Precisando reagir no campeonato, o Guarani tentou se impor no começo da partida. Com menos de um minuto, Camacho ficou livre na meia-lua e chutou para a defesa de João Paulo. Na sequência, Luan Dias tentou surpreender em cobrança de falta e acertou a rede pelo de cima.

O Santos reagiu aos sete. Guilherme dominou do lado esquerdo da área, cortou para o meio e bateu firme. A bola desviou na marcação e passou por cima. Instantes depois, o atacante recebeu bom cruzamento de Otero e cabeceou pelo lado.

Com o relógio marcando 21 minutos, Luan Dias teve uma chance de ouro de colocar os visitantes na frente. O meia, que passou pelo Peixe recentemente, ficou com a sobra após escanteio e soltou uma bomba, cara a cara com João Paulo. A bola explodiu no travessão e saiu.

E a oportunidade desperdiçada acabou custando caro. Isso porque, aos 31, Guilherme recebeu passe açucarado de Giuliano e bateu cruzado para colocar o Alvinegro Praiano na frente.

E não demorou para sair o segundo. Oito minutos depois, Diego Pituca dominou com liberdade na intermediária e bateu com muita precisão para marcar um lindo gol. Aos 43, Gil ainda anotou o terceiro. O tento do zagueiro, contudo, foi anulado por impedimento após revisão do VAR. A checagem durou cerca de cinco minutos.

2º tempo

Na volta do intervalo, o Santos seguiu em cima em busca de mais. Com quatro minutos, JP Chermont arriscou de muito longe e obrigou Douglas Borges a espalmar para escanteio.

Aos nove, nada impediu o terceiro. Morelos dominou na área, fez a parede e serviu para Pituca, que bateu no meio do gol. O goleiro, porém, devolveu nos pés de Morelos, que só teve o trabalho de mandar para o fundo da rede.

Já aos 17 minutos, o Santos transformou a vitória em goleada. Após longa troca de passe, Giuliano acionou Guilherme e recebeu de volta no meio da área. O meia, então, chutou de bico para anotar o quarto.

O Guarani conseguiu descontar aos 28. Pituca derrubou Chay na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Caio Dantas bateu no ângulo.

A partir de então, o Santos apenas controlou a vantagem para garantir mais três pontos na Série B.

FICHA TÉCNICA



SANTOS 4 X 1 GUARANI

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Data: 06 de maio de 2024, segunda-feira



Horário: 21 horas (de Brasília)



Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)



Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)



VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)



Cartões amarelos: Escobar (Santos)

GOLS: Guilherme, aos 31 do 1ºT, Diego Pituca, aos 39 do 1ºT, Morelos, aos 9 do 2ºT, Giuliano, aos 17 do 2ºT (Santos); Caio Dantas, aos 28 do 2ºT (Guarani)

SANTOS: João Paulo; JP Chermont, Gil. Joaquim e Escobar (Hayner); João Schmidt (Rincón), Diego Pituca e Giuliano (Cazares); Otero (Patrick), Morelos (Willian)e Guilherme



Técnico: Fábio Carille

GUARANI: Douglas Borges; Léo Santos (Kayque), Douglas Bacelar e Lucas Adell; Diogo Mateus (Heitor), Camacho, Matheus Bueno, Luan Dias (Chay) e Jefferson; Airton (Marlon Douglas) e Caio Dantas



Técnico: Júnior Rocha