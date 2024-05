Com tranquilidade, Ponte Preta bate o Amazonas e vence a primeira na Série B

A Ponte Preta enfim conquistou sua primeira vitória na Série B. Nesta segunda-feira, a Macaca venceu o Amazonas por 3 a 0, no Moisés Lucarelli, pela terceira rodada da competição. Gabriel Novaes (2x) e Dodô marcaram os gols do triunfo dos donos da casa.

Com a vitória, a Ponte Preta pulou para a décima posição na tabela com, agora, quatro pontos conquistados. O Amazonas, por sua vez, segue sem vencer na competição. O time amazonense ocupa a 17º colocação com apenas uma unidade somada.

Ambas as equipes voltam a campo pela Série B no próximo sábado. A Ponte Preta visita o Operário, em Ponta Grossa, no Paraná, enquanto o Amazonas recebe o Santos, em Manaus.

Os donos da casa largaram na frente logo aos 18 minutos do primeiro tempo. Gabriel Noaves recebeu passe de Iago Dias na esquerda, cortou para o pé direito e bateu no canto para marcar um belo gol no Moisés Lucarelli.

O atacante voltou a balançar as redes 10 minutos depois, mas o gol foi anulado pelo VAR por falta em Sassá no início da jogada. No entanto, Gabriel Novaes estava em noite inspirada e, seis minutos após o tento invalidado, bateu de fora da área para castigar o Amazonas pela segunda vez.

No final do segundo tempo, aos 49 minutos, Dodô recebeu na entrada da área e bateu no canto do goleiro para marcar o terceiro e último gol da Ponte Preta no jogo.