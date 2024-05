Giuliano apoia paralisação dos campeonatos por tragédia no RS: "Futebol está em segundo plano"

O meia Giuliano, do Santos, comentou nesta segunda-feira sobre a tragédia natural que acontece no Rio Grande do Sul. O jogador, em entrevista ao programa Boleiragem, do Sportv, entende que as competições nacionais devem ser paralisadas neste momento.

"Eu indago as pessoas a pensarem: qual o preço de uma vida? Será que um gol paga o preço de uma vida? Então é um momento de reflexão para nós. É um momento de reflexão para o futebol brasileiro, de que nós temos que ser solidários. O futebol está em segundo plano. Nós temos que amar o ser humano, e isso nós podemos fazer. Não sei se é a federação, os jogadores ou os clubes, mas acho que é muito válido uma parada, não somente dos treinamentos, mas também para a reconstrução psicológica dos jogadores, das pessoas que sofreram com isso, até que tenha condições de voltar o campeonato", disse.

Giuliano, autor de um dos gols do Santos na goleada por 4 a 1 sobre o Guarani, nesta segunda-feira, pela Série B, ressaltou a importância da mobilização dos jogadores e figuras do futebol brasileiro com a situação no Rio Grande do Sul.

"Nós somos influência e nós somos exemplos. Então, a partir do momento que nós nos posicionamos e juntamos forças, o país nos olha. A gente tem a capacidade, através da nossa imagem, de mandar uma mensagem positiva, um recurso, de juntar cestas básicas, dinheiro e doações. A gente fica se colocando no lugar dessas pessoas, imagina quando a água abaixar como que vai ser. Nós precisamos de todos nesse processo", afirmou.

Nesta segunda-feira, a FGF (Federação Gaúcha de Futebol) enviou um ofício à CBF solicitando o adiamento das partidas dos times gaúchos em competições nacionais, como mandante e visitante, pelos próximos 20 dias. A entidade já havia adiado as partidas dos times do estado até esta segunda-feira.

"Realmente uma situação difícil, muito difícil. Eu fico me colocando no lugar das pessoas que estão passando por isso. O meu filho é gaúcho. Eu sou de Curitiba, sou paranaense, mas meu filho é gaúcho. Hoje eu vi um vídeo de uma menina mandando um áudio para mãe dizendo que a ama e que ia morrer, e isso bateu muito forte em mim, porque eu tenho filhos. Eu me coloquei naquela posição, então foi algo que me chocou bastante. Fica aqui meu apoio e solidariedade", comentou o Giuliano.