Nacional-PAR x Corinthians: onde assistir ao jogo pela Sul-Americana

Do UOL, em São Paulo

Nacional-PAR e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira (7), às 19h (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela 4ª rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana.

O jogo terá transmissão da ESPN (TV fechada) e do Star+ (streaming). O Placar UOL acompanhará todos os lances em tempo real.

O Corinthians tenta se recuperar de tropeço na Sul-Americana. Invicto há três jogos em todas as competições, o Alvinegro teve seu último revés justamente no torneio continental, o 1 a 0 diante do Argentinos Juniors.

O Nacional busca sua primeira vitória no torneio. O time soma apenas um ponto no Grupo F, após empate contra o Racing-URU na terceira rodada. A equipe paraguaia é lanterna na chave.

O Corinthians encerra hoje seus jogos fora de casa nesta etapa do torneio. O time de António Oliveira terá mais dois compromissos na fase de grupos, ambos na Neo Química Arena, contra Racing-URU e Argentinos Juniors. No momento, a equipe brasileira ocupa a terceira posição da chave com 4 pontos, um a menos que os uruguaios e dois a menos que os argentinos.

Raul Gustavo, expulso na 3ª rodada, é desfalque no Corinthians. Outras ausências ficam a cargo dos lesionados Diego Palacios, Pedro Henrique e Maycon.

Prováveis escalações

Nacional-PAR: Antony Silva; Alfaro, Blasi, Cañete e Rivas Conge; Meza, Alfaro, Caballera e Benítez; Diego Duarte e Bailone. Técnico: Víctor Bernay

Corinthians: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Garro; Romero, Pedro Raul e Wesley. Técnico: António Oliveira

Nacional-PAR x Corinthians

Competição: 4ª rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana

Data: 7 de maio de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai

Transmissão: ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming)