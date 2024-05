'O contexto é seleção brasileira', diz Casão sobre fala enigmática de Abel

Abel Ferreira deu uma declaração enigmática após a vitória do Palmeiras no Brasileirão com o brilho do jovem Estêvão. Mas o que ele quis dizer? No Fim de Papo, o colunista Walter Casagrande analisou que o técnico português estava falando da seleção brasileira quando levantou a possibilidade de treinar as joias da Academia no futuro.

'O contexto da fala de Abel é a seleção brasileira': "Eu acho que é contexto de seleção brasileira. Na realidade, não tem concorrência com Abel aqui no Brasil para treinar seleção brasileira. Tem esse preconceito, que é real, esse incômodo que os treinadores brasileiros têm com o treinador estrangeiro que se destaca e é vencedor no Brasil, tem isso aqui no Brasil, é inegável. Quando o Tite anunciou que ia sair, o cara certo aqui no Brasil era o Abel Ferreira, não tinha discussão nenhuma sobre o Abel Ferreira, era o cara que mais vencia e continuou vencendo depois daquilo. E aí os treinadores mais antigos começaram a dar entrevista, dizer que é absurdo ter um treinador estrangeiro na seleção brasileira. Tem treinadores brasileiros bons, mas eles não apontavam nenhum, tem treinadores brasileiros que podem dirigir a seleção brasileira, mas ninguém falava o nome do cara porque não tinha, né?".

'Se o Abel continuar vencendo no Palmeiras...': "Agora é impossível, o Dorival vai para a Copa do Mundo e eu acho que vai com mérito também, não estou discutindo o Dorival. Mas se o Abel continuar trabalhando no Palmeiras vencendo, vencendo, vencendo, vai chegar uma hora que não vai ter, nem com preconceito, como não colocar o Abel para treinar a seleção brasileira. Eu acho que [a frase dele] é nesse contexto".

O que disse Abel Ferreira

Queremos sempre fazer gols e fizemos dois — e poderíamos ter feito mais um na jogada do Endrick, que fez uma transição com o Luis. Aliás, é um prazer muito ser treinador destes moleques. Vou desfrutar enquanto estiverem conosco e, quem sabe em um dia, em um contexto qualquer, poder ser treinador deles com todos juntos. Abel Ferreira, em entrevista coletiva

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro, Danilo Lavieri debatem os principais temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz e Renato Maurício Prado debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao Fim de Papo na íntegra