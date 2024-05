Scooby, Chumbo e mais: surfistas usam jet skis para ajudar moradores no RS

Alguns dos maiores nomes do surfe de ondas gigantes, como Pedro Scooby, Lucas Chumbo e Iankel Noronha, se reuniram para ajudar pessoas (e animais) em meio às enchentes no Rio Grande do Sul.

Esporte pelo bem

Os atletas usaram jet skis para socorrer uma série de gaúchos ilhados. A iniciativa ocorreu, majoritariamente, em bairros afetados da capital Porto Alegre.

Além do trio, uma equipe de especialistas em resgate participou da ação, ocorrida durante a última segunda-feira (6). Mais de dez pessoas estão envolvidas no projeto.

Homens, mulheres, crianças e até cavalos receberam ajuda dos surfistas, que registraram alguns momentos em suas redes sociais.

As imagens também mostram o cenário de destruição: várias ruas viraram uma espécie de rio, com casas praticamente com água até o telhado.