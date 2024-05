Carille mantém escalação do Santos e tem novidades no banco contra o Guarani; veja times

O Santos está escalado para o duelo contra o Guarani, nesta segunda-feira, na Vila Belmiro, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille manteve o time do último jogo.

Ou seja, Peixe terá: João Paulo; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Morelos e Guilherme.

As novidades estão no banco de reservas. O meia Patrick, recém-contratado, fica à disposição pela primeira vez. Já o zagueiro Jair e o atacante Willian Bigode voltam após lesão.

Do outro lado, o Guarani, que estreia o técnico Júnior Rocha, vai a campo com: Douglas Borges; Léo Santos, Douglas Bacelar e Lucas Adell; Diogo Mateus, Camacho, Matheus Bueno, Luan Dias e Jefferson; Airton e Caio Dantas.

No momento, o Santos está na quarta colocação da Série B, com seis pontos. Se vencer por dois ou mais gols de diferença, volta para a liderança. Já o Guarani está em 19º, ainda com zero.

A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 21 horas (de Brasília).