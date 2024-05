Rosario Central-ARG x Atlético-MG: veja onde assistir e detalhes do jogo pela Libertadores

Na noite desta terça-feira, o Atlético-MG irá visitar o Rosario Central no Estádio Gigante de Arroyito, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 16h (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Paramount+ (streaming).

Os brasileiros tentam manter os 100% de aproveitamento no grupo G. O Atlético-MG tem nove pontos e pode confirmar a classificação para as oitavas de final com uma vitória.

Para esta partida, o técnico Gabriel Milito não terá o zagueiro Maurício Lemos. Por outro lado, o comandante poderá contar com Bruno Fuchs.

Já o Rosario Central está na vice-liderança da chave, com quatro pontos. A vitória é fundamental para os argentinos na briga pela classificação. Isso porque na outra partida do grupo, o Caracas-VEN recebe o Peñarol-URU, também nesta terça-feira.

Por fim, os venezuelanos miram a primeira vitória para deixar a lanterna. Já os uruguaios podem ultrapassar o Rosario Central dependendo dos resultados da rodada.

Confira os demais jogos desta terça-feira:

Grupo D

Universitario-PER x Junior-COL

Grupo H

Nacional-URU x River Plate-ARG

Deportivo Táchira-VEN x Libertad-PAR

FICHA TÉCNICA:

ROSÁRIO CENTRAL-ARG X ATLÉTICO-MG-BRA

Local: Estádio Gigante de Arroyto, em Rosário (Argentina)

Data: 7 de maio de 2024, terça-feira

Hora: 19h (de Brasília)

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

ROSARIO CENTRAL: Broun, Damián Martínez, Mallo, Quintana e Sandez; Ortiz, O'Connor, Giaccone e Malcorra; Campaz e Cervera



Técnico: Miguel Angel Russo

ATLÉTICO-MG: Everson, Saravia, Jemerson, Battaglia e Guilherme Arana; Allan Franco, Otávio, Zaracho e Gustavo Scarpa; Paulinho e Hulk



Técnico: Gabriel Milito