Jogador machuca cotovelo após choque em duelo do Paulistano; imagens fortes

O ala-pivô Brunão, do Paulistano, luxou o cotovelo durante jogo contra o Franca, válido pelas quartas de final do NBB (Novo Basquete Brasil). O duelo ocorreu nesta noite dentro do Ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo. ATENÇÃO: as imagens são fortes.

Lesão feia

A lesão ocorreu já no último quarto do duelo, que acabou em 89 a 75 para o time do interior.

Brunão tentou desarmar David Jackson enquanto o atleta do Franca, que engatava um contra-ataque, era cercado por jogadores do Paulistano.

Em meio ao desarme, Alex, do time da casa, acabou atingindo o braço do próprio companheiro de equipe, que caiu em quadra gritando de dor.

O ala-pivô ficou imóvel, e os médicos recolocaram o cotovelo no lugar manualmente. A maca chegou a entrar em ação, mas ele conseguiu se levantar pouco tempo depois.

Os médicos imobilizaram o braço de Brunão, que deixou a quadra aplaudido. O jogo recomeçou quase dez minutos depois.

O atleta foi levado ao Hospital 9 de Julho para a realização de exames mais detalhados, como raio-x e tomografia..

Assista ao momento - a partir de 1h35m25s