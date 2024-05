Pressionado, Flamengo pega Palestino e mira evitar crise na Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo enfrenta o Palestino hoje (7), às 21h, pela Libertadores. Em meio ao momento de pressão, o time de Tite tem o último jogo fora de casa pela fase de grupos da competição e busca não repetir erros anteriores em duelo que pode ser divisor de águas. Gabigol pode fazer o primeiro jogo nesta edição do torneio.

A equipe rubro-negra tenta o primeiro triunfo como visitante, após o empate com o Millonarios e derrota para o Bolívar. O Fla está na segunda colocação, com 4 pontos, enquanto o Bolívar tem 9.

Momento de pressão

O Flamengo venceu uma das últimas quatro partidas. As principais críticas da torcida se voltam para o técnico Tite, que foi alvo de vaias e tem visto algumas decisões da comissão técnica serem contestadas.

As recentes atuações da equipe não agradaram. O triunfo simples sobre o Amazonas, pela Copa do Brasil, por exemplo, não foi o suficiente para sanar as reclamações das arquibancadas.

As vaias se repetiram após o empate com o Red Bull Bragantino. O Flamengo arrancou o empate por 1 a 1 no segundo tempo. O treinador tentou um esquema diferente, com quatro volantes e Bruno Henrique e Pedro na frente, mas viu a equipe não encaixar e mudou ainda antes do intervalo.

Tite disse respeitar as vaias da torcida. "Como eu trabalho a situação emocional? Ela é de respeito ao torcedor. Sempre foi e vai continuar sendo. Porque quando o time não está produzindo, fico quieto. É o mesmo que aplaude e fica feliz quando é campeão e vence clássico. Isso é maturidade, é consciência da atividade", disse, após vitória na última quarta-feira.

Sem Arrascaeta, de novo

O Flamengo não terá o meia Arrascaeta, de novo. O uruguaio permaneceu no Rio de Janeiro, em "processo de recuperação no CT Ninho do Urubu" e não estará à disposição para o jogo de hoje.

O camisa 14 participou de dois jogos na competição. Ele atuou contra Millonarios e Palestino, e também foi desfalque contra o Bolívar, na altitude. Na ocasião, o Rubro-Negro também poupou Allan, Léo Pereira, Varela, Ayrton Lucas, Erick e Pedro.

A política de rodízio também tem gerado críticas. Diretoria e comissão técnica evitam falar em "prioridades" entre as competições da temporada, e o assunto já gerou ruídos internamente.

Por outro lado, Cebolinha pode voltar. O atacante tem chance de retornar ao time. Sem o jogador, Tite tentou soluções para o setor ofensivo, que teve queda de rendimento.

Retorno do artilheiro?

Gabigol celebra gol em Flamengo x Volta Redonda, jogo do Campeonato Carioca Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

O Flamengo conta com Gabigol à disposição. Este será o primeiro jogo do camisa 10 nesta edição do Libertadores.

Ele foi punido por tentativa de fraude em exame antidoping no dia 25 de março. A estreia do Rubro-Negro ocorreu em 2 de abril, contra o Millonarios, fora de casa.

O camisa 10 conseguiu efeito suspensivo há uma semana. Ele é maior artilheiro da história do Fla na Libertadores, com 30 gols.

Na ponta do lápis

O duelo com o Palestino pode ser um divisor de águas na Libertadores. Os times estão colados na tabela e uma derrota tornaria a vida rubro-negra na competição mais complicada.

O Flamengo termina a fase de grupos com sequência em casa. A equipe carioca vai enfrentar Bolívar e Millonarios no Maracanã, nas duas últimas rodadas.

A rodada começa com o Rubro-Negro na segunda colocação, com quatro pontos. O Palestino tem três, e em caso de vitória dos chilenos, o Fla pode ficar com a situação mais complicada.