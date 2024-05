Carille repete time, e Santos tem novidades no banco contra o Guarani; veja

O Santos vai a campo com a mesma base titular e tem reforços no banco para enfrentar o Guarani, na Vila Belmiro, pela terceira rodada da Série B.

O Peixe está definido com: João Paulo; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Morelos e Guilherme. É o mesmo time da vitória por 2 a 0 sobre o Avaí, na última rodada.

Já o Guarani foi escalado com: Douglas Borges; Diogo Mateus, Léo Santos, Lucas Adell e Jefferson; Camacho, Matheus Bueno, Luan Dias e Airton; Caio Dantas e Douglas Bacelar. O técnico é Júnior Rocha.

Os retornos de Pedrinho, Willian Bigode e Jair, além da presença de Patrick, são as novidades no banco de reservas. O trio se recuperou de problemas físicos, enquanto o meia foi relacionado pela primeira vez. Já Aderlan segue fora enquanto se recupera de cirurgia na mão.

O Santos segue com campanha 100%, com seis pontos, e pode retomar a liderança. O Sport está em primeiro, com nove pontos e saldo de quatro gols, o mesmo do Peixe. Já o Guarani está zerado e ocupa a vice-lanterna.

Veja os times