São Bernardo atropela Ferroviário-CE e emenda segunda goleada seguida na Série C

Nesta segunda-feira, no Estádio 1º de Maio, o São Bernardo recebeu o Ferroviário-CE pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro e goleou por 5 a 0. Os gols foram marcados por Luiz Filipe (3), Kayke Moreno e Lucas Lima.

Assim, com o resultado positivo, a equipe paulista chegou a sete pontos na vice-liderança da competição, atrás apenas do Athletic, que está 100% até aqui. Além disso, a equipe emendou a segunda goleada seguida, já que na rodada passada bateu o Tombense por 4 a 2. Por outro lado, o Ferroviário, que abre a zona da degola, seguiu sem vencer (um empate e duas derrotas) e ficou com um ponto conquistado.

Por fim, o São Bernardo retorna aos gramados na próxima segunda-feira, diante da Aparecidense. A bola rola às 20h (de Brasília), no Estádio Annibal Batista de Toledo. Já o Ferroviário-CE joga com o São José-RS no sábado, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.

Em casa, Londrina empata com CSA pela Série C

Ainda nesta segunda-feira, pela mesma rodada da Série C, o Londrina recebeu o CSA no Estádio do Café e empatou por 2 a 2. Os gols da vitória foram marcados por Marcos Vinícius e Wellington Carvalho, enquanto Maurício Júnior e Daniel Amorim anotaram para os mandantes.

Assim, com a igualdade no placar, o Tubarão ficou na 13ª colocação, agora com dois pontos conquistados. Pelo lado do CSA, o time ficou uma posição acima, com a mesma pontuação.